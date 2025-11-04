Martes, 4 de noviembre de 2025 (08.00 GMT)

Nueva York (EE.UU.).- El demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, es el candidato favorito para ganar este martes las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, con lo que se convertiría en el primer alcalde musulmán y socialista de la ciudad, puesto al que también aspiran el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.

(foto)(vídeo)

Arlington (EE.UU.).- El estado de Virginia elige en las urnas a la que será su próxima gobernadora entre la republicana y actual vicegobernadora Winsome Earle-Sears y la demócrata Abigail Spanberger.

(foto)(vídeo)

Nueva Jersey (EE.UU.).- El estado de Nueva Jersey, tradicionalmente escorado hacia el Partido Demócrata, elige a su nuevo gobernador un año después de ver cómo el republicano Donald Trump conseguía aumentar significativamente la aceptación de su partido allí.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- La ciudad de Miami celebrará este martes las elecciones para escoger a su próximo alcalde, cargo que hoy ocupa Francis Suárez, con 13 candidatos en contienda y la posibilidad de una segunda vuelta el 9 de diciembre si ninguno supera el 50% de los votos.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- El estado de California vota en las urnas la proposición 50, pensada para redistribuir los distritos electorales para el Congreso, una medida impulsada para los demócratas en respuesta al rediseño de los distritos favorable a los republicanos llevado a cabo en el estado de Texas este año.

(foto)(vídeo)

Pembroke Park (EE.UU.).- Demócratas y republicanos intentan alcanzar un acuerdo para evitar que el cierre del Gobierno federal se prolongue un tiempo récord, mientras que la Casa Blanca se ha visto obligada a un desembolso parcial para los cupones de alimentos de los más pobres.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Los ministros de Medioambiente de los países de la UE intentan acordar el objetivo de reducción de CO2 de la Unión Europea en 2040 y pactar in extremis la revisión de los planes climáticos que el bloque comunitario debe presentar en la COP30 de Brasil.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Declaraciones de Sara Aagesen, a su llegada al consejo de ministros de Medioambiente de lo países de la UE, donde intentan acordar el objetivo de reducción de CO2 de la Unión Europea en 2040 y pactar in extremis la revisión de los planes climáticos que el bloque comunitario debe presentar en la COP30 de Brasil.

(foto)(vídeo)(directo)

Copenhague.- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en el Consejo informal de ministros de Cultura de la Unión Europea (UE) en el que la Presidencia danesa de turno se centra en la información fiable en la era digital y el contenido europeo como pilares de la democracia comunitaria.

(vídeo)

Jerusalén.- El alto el fuego en Gaza no ha cambiado la realidad de la población palestina que vive rodeada de escombros, con poca ayuda y con el riesgo de ser atacados por el Ejército, mientras las negociaciones de la segunda fase de este acuerdo siguen en pausa por exigencia de Israel hasta que Hamás entregue los cuerpos de los ocho rehenes que quedan en el enclave.

(foto)(vídeo)

As Samu (Cisjordania).- Un moratón en el ojo del pequeño Sadam, de año y medio, y la piel enrojecida del bebé Omri, al que aún le cuesta respirar, recuerdan una semana después el terrible ataque sufrido por la familia palestina de los Daghamin a manos de un grupo de colonos israelíes, que asaltaron su casa rociándoles de gas pimienta y apalearon hasta la muerte a la mitad de su ganado.

(foto)(vídeo)

Teherán.- Irán conmemora el 46 aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, en medio de las tensiones con Occidente por su programa nuclear y tras la guerra de 12 días en junio, en la que Washington bombardeó instalaciones atómicas de la República Islámica.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este martes que “salvaguardar, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y Rusia es una elección estratégica para ambas partes”, durante su encuentro en Pekín con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.

(foto)(vídeo)

Seúl.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, inició este martes conversaciones con el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, en Seúl para debatir el futuro de la alianza y su modernización, así como para mejorar su coordinación militar ante el desarrollo armamentístico de Corea del Norte.

(foto)(vídeo)

Falmouth (Jamaica).- Los fuertes vientos del huracán Melissa golpearon la ciudad colonial de Falmouth, uno de los lugares Patrimonio Nacional de Jamaica, arrancando los techos de edificios históricos importantes como el Palacio de Justicia y la Iglesia de San Pedro.

(foto)(vídeo)

Toronto.- El Gobierno canadiense presenta este martes sus presupuestos generales del Estado para 2025-2026, los primeros del primer ministro Mark Carney, marcados por la guerra comercial con Estados Unidos, su principal socio comercial y aliado.

(foto)(vídeo)

Lima.- Comienza la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) de Perú, el principal foro empresarial de Perú, que será inaugurado por el presidente interino, José Jerí.

(foto)(vídeo)

La Paz.- El nuevo Parlamento de Bolivia, que por primera vez tendrá un porcentaje mayoritario de mujeres legisladoras, está ante el reto de que las medidas que se tomen contra la crisis económica que vive el país no impacten negativamente en sectores vulnerables, además de evitar retrocesos en lo avanzado en derechos humanos, señalan organizaciones defensoras de la igualdad.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, continúa su visita a Buenos Aires y brinda una rueda de prensa junto a Jorge Macri, alcalde de la capital argentina.

(foto)(vídeo)

París.- El escritor Emmanuel Carrère es el nombre más destacado entre los cuatro finalistas que optan al premio Goncourt, el más prestigioso de las letras en francés, que se encarga de desvelar la Academia homónima y al que también optan la belga Caroline Lamarche, la mauriciana Nathacha Appanah y el francés Laurent Mauvignier.

(foto)(vídeo)

Kurú (Guayana Francesa).- Europa lanza el Sentinel 1-D a bordo de un cohete Ariane 6 desde Kurú, en Guayana Francesa, un satélite que proporcionará imágenes de la superficie terrestre, independientemente del clima y de día y de noche.

(foto)(vídeo)

Río de Janeiro.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido cumple el segundo día de su viaje a Brasil, en el que tiene prevista una agenda con marcado acento medioambiental.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- El cantautor Régulo Caro afirma a EFE que «la música regional mexicana es el nuevo pop», un auge que también le ha representado el desafío de adaptarse y diversificar sus ingresos, como mostró una imagen que se viralizó de él mientras repartía paquetes de Amazon.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Con la inauguración de la exposición ‘Muerte Digna, ¡Ya!’ en el metro de la Ciudad de México, organizaciones civiles y autoridades buscan abrir la conversación sobre «el derecho a morir con dignidad» en el país, en el marco de la propuesta de la ‘Ley Trasciende’ que busca legalizar la eutanasia el territorio nacional.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se reúne en Montevideo con una delegación de la República Popular China, encabezada por el vice primer ministro Ding Xuexiang.

(foto)(vídeo)

El Cairo.- El Gran Museo Egipcio abre sus puertas al público, tras ser inaugurado por todo lo alto el pasado fin de semana.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Se celebra el Día de la Unidad Nacional.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El 4 de noviembre se inaugura en Berlín el mercado navideño y las Jornadas de Invierno LGBTQIA, un evento que llenará el barrio de Schöneberg de luces, espectáculos y gastronomía para celebrar la diversidad hasta el 23 de diciembre.

(foto)(vídeo)

Londres.- La feria de turismo World Travel Market (WTM) se celebra en Londres del 4 al 6 de noviembre, con más de 4.000 expositores de unos 180 países, entre ellos España y varios de Latinoamérica.

(foto)(vídeo)

Brujas (Bélgica).- Rueda de prensa de los entrenadores del Brujas y el Barcelona antes del partido de Liga de Campeones del miércoles.

(foto)(vídeo)

Liverpool (R. Unido).- Rueda de prensa de los entrenadores del Liverpool y el Real Madrid tras el partido de Liga de Campeones.

(foto)(vídeo)(directo)

París.- Rueda de prensa de los entrenadores del PSG y el Bayern Múnich tras el partido de Liga de Campeones.

(foto)(vídeo)(directo)

