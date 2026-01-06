Martes, 6 de enero de 2025 (08.00 GMT)

6 minutos

Bangkok/Madrid, 6 ene (EFE).-

Caracas/Washington.- Se cumplen 72 horas desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, tiempo en el que el chavismo ha reconfigurado su poder con el jurament de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, mientras ONG y gremios denuncian un aumento de la represión.

(foto)(vídeo)

Washington.- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra una sesión extraordinaria para analizar la situación en Venezuela tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU.

(foto)(vídeo)(directo)

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla con congresistas republicanos.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, da una rueda de prensa sobre la relación con Estados Unidos tras los ataques militares contra Venezuela y las amenazas del presidente de ese país, Donald Trump, a su homólogo Gustavo Petro.

(foto)(vídeo)(directo)

Santiago de Chile.- El ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell criticó desde Santiago de Chile en una entrevista con EFE los «eufemismos» que ha usado el bloque comunitario para referirse a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y dijo que «seguir confiando en que Washington es el gran aliado de Europa es negar la realidad».

(foto)(vídeo)

Labuan Bajo (Indonesia).- Indonesia lleva a cabo este martes el que está previsto que sea el penúltimo día de la operación de búsqueda de la familia española que naufragó el pasado 26 de diciembre en un barco en aguas cerca del Parque Nacional de Komodo, con dos niños de 9 y 10 años aún desaparecidos, mientras dos personas sobrevivieron y dos cadáveres han sido recuperados.

(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Washington.- La organización de extrema derecha Proud Boys convoca una marcha en honor de Ashli Babbitt, la mujer que murió por disparos de la policía durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- Activistas convocan a una protesta este martes para exigir que se aceleren los procesos judiciales y se lleve ante la justicia a los responsables del asalto al Capitolio, con motivo del aniversario de la insurrección del 6 de enero de 2021.

(foto)(vídeo)

París.- Los 35 integrantes de la Coalición de Voluntarios se reúnen este martes en París, entre ellos 27 jefes de Estado y de Gobierno, con el objetivo de concretar las garantías de seguridad para Ucrania, incluidas las que darían si Rusia violará un eventual alto el fuego y reanudara la guerra.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Los padres rusos se oponen a regalar juguetes militares a sus hijos pese a la gran oferta y los intentos de adoctrinamiento del Ejército.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Sindicalistas bolivianos realizan este martes un bloqueo de carreteras en diferentes puntos del país, medida adoptada como protesta contra el decreto del presidente Rodrigo Paz que retiró el subsidio a los combustibles en Bolivia que estuvo vigente por 20 años.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside la misa que da por concluido el Jubileo y cierra la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, que en este año han atravesado millones de peregrinos.

(foto)(vídeo)

Belén.- El patriarca greco-ortodoxo, Teófilo III; el archobispo de la Iglesia etíope, Abuna Enbakom; el archobispo greco-siríaco, Mor Anthimus Jack Jacob, y el obispo de la Iglesia copta, Anba Antonius, acuden a Belén en ocasión de las celebraciones de la Navidad Ortodoxa, que este año coincide con la Epifanía católica.

(foto)(vídeo)

Adís Abeba.- Mientras la inestabilidad y el conflicto siguen afectando a varias zonas de Etiopía, como las regiones de Amhara y Oromía, se espera que miles de personas se reúnan este 6 de enero en la famosa plaza Meskel de Adís Abeba para celebrar la víspera de la Navidad ortodoxa etíope, conocida como Lidet («nacimiento de Cristo» en idioma amhárico).

(foto)(vídeo)

Pekín.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se reúne este martes en Pekín con el presidente del Legislativo chino, Zhao Leji, y con el primer ministro, Li Qiang, en el marco de una visita oficial.

(vídeo)

Islas Sitaro (Indonesia).- Al menos 11 personas perdieron la vida y otras cinco siguen desaparecidas este martes en Indonesia, tras inundaciones repentinas registradas el lunes en el norte de las islas Célebes del vasto archipiélago, donde los equipos de ayuda han atendido a unos 17 heridos.

(foto)(vídeo)

Manila.- La Autoridad de Estadísticas de Filipinas (PSA) dio a conocer este lunes que la tasa de inflación general de Filipinas aumentó al 1,8 por ciento en diciembre de 2025 desde el 1,5 por ciento en noviembre de 2025.

(foto)(vídeo)

Las Vegas (EE.UU.).- La Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés) abre las puertas este martes en Las Vegas, donde la mayoría de sus cerca de 4.500 expositores presentarán propuestas basadas en la inteligencia artificial, como el fabricante de computadoras Lenovo que desvelará la tecnología que se usará en el Mundial de Futbol 2026 en su presentación en la Sphere.

(foto)(vídeo)

Tarpon Springs (EE.UU.).- La ciudad de Tarpon Springs, en Florida, se prepara para celebrar este martes la 120 edición del Día de la Epifanía de la Iglesia Ortodoxa Griega, una ceremonia cargada de historia y tradición que cada año reúne a fieles y visitantes.

(foto)(vídeo)

cdp-rmg/EFE

