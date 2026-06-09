Martes, 9 de junio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 9 jun (EFE).-

Jerusalén/Teherán/Beirut.- Israel permanece alerta ante nuevas escaladas en la región tras una jornada marcada por el intercambio de bombardeos con Irán, cuyo cese está ligado a que las fuerzas armadas israelíes detengan las hostilidades en el Líbano.

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Pionyang.- El presidente de China, Xi Jinping, continúa su visita a Corea del Norte, durante la que ha acordado con el líder norcoreano, Kim Jong-un, reforzar los intercambios entre ambos países en diplomacia y asuntos militares, en medio de la intensificación de los contactos y mientras Pekín busca reafirmar su rol como socio clave de Pionyang frente a Moscú.

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Madrid/Barcelona.- Tras despedirse de los voluntarios que han colaborado en los actos de Madrid, el papa prosigue su visita a España con una agenda de dos días en Barcelona, que comenzará con una misa en la Catedral y una vigilia de oración en el Estadio Olímpico, el acto más multitudinario de su paso por Cataluña, para el que se espera a 40.000 personas.

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Lima.- Los votos de los peruanos en el exterior comienza a escrutarse y se perfila como decisivo para decantar la balanza en la contienda entre la derechista Keiko Fujimori y la izquierdista Roberto Sánchez.

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Lima.- La misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú ofrece su informe preliminar de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez.

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General Santos (Filipinas).- Las autoridades filipinas confirmaron este martes el fallecimiento de 37 personas a raíz del terremoto de magnitud 7,8 que azotó la víspera la sureña isla de Mindanao, mientras continúan los trabajos de emergencia para encontrar a los desaparecidos y cuantificar los daños.

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Ginebra.- La vicepresidenta segunda y vicepresidenta de España, Yolanda Díaz interviene en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Luxemburgo.- Reunión de ministros de telecomunicaciones de la UE, en la que se debatirá la estrategia de «soberanía tecnológica» de la UE.

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Ginebra.- La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan; y la exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, participan en Ginebra en un encuentro organizado en el marco de sus respectivas candidaturas a secretaria general de la ONU.

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Washington.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota el proyecto de ley, aprobado la semana pasada por el Senado, que destina 70.000 millones de dólares para financiar las operaciones migratorias federales de aquí al final del mandato del presidente Donald Trump.

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Nanyuki (Kenia).- Nueva protesta convocada en Nanyuki, en el centro de Kenia, contra la construcción de un centro de cuarentena para el ébola acordado con EE.UU. para acoger en el país africano a estadounidenses expuestos al virus, en respuesta al brote en la RD del Congo.

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La Habana.- Los patios de colegio en La Habana están extrañamente silenciosos este junio. Pero las calles de la capital cubana, incluso por las mañanas, están llenas de niños jugando a fútbol o pelota, porque la crisis ha forzado un adelanto del fin de curso.

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Houston (EE.UU.).- La NASA anuncia los nombres de los cuatro astronautas de la misión Artemis III, que orbitará la Tierra probará los módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin en 2027, y servirá de preparación para Artemis IV, que marcará el regreso del ser humano a la Luna.

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Buenos Aires.- Los acusados Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, y Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de salud Swiss Medical, declaran este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona junto a una de sus hijas, Dalma Maradona.

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Quito.- El primer Foro Andino de Turismo reúne a autoridades y expertos para explotar oportunidades de impulsar el turismo de manera conjunta entre los cuatro países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia y Ecuador).

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Ciudad de Guatemala.- El Instituto de Clima, Democracia e Inclusión (CDI) presenta este martes en Guatemala su II Misión Internacional de Ex Gobernantes en Observación Democrática, con el objetivo de monitorear los procesos de renovación de la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de Cuentas, fundamentales para el Estado de derecho del país centroamericano.

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Shanghái (China).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 13,8 % interanual en mayo hasta unos 2,59 billones de yuanes (381.470 millones de dólares, 330.601 millones de euros), según datos oficiales publicados hoy.

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Taichung (Taiwán).- El Ejército taiwanés realizó este martes unas maniobras con fuego real, en las que empleó obuses pesados y sistemas de lanzacohetes múltiples de producción local, para ensayar su capacidad de respuesta ante un hipotético desembarco anfibio chino.

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Washington.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, preside una entrega de premios para jóvenes innovadores en inteligencia artificial (IA).

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Washington.- Abre sus puertas en Washington una sala de lectura que exhibirá los archivos desclasificados de las investigaciones sobre el pederasta Jeffrey Epstein divulgados hasta la fecha.

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Roma.- Presentación del III Barómetro sobre las inversiones españolas en Italia.

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Yichang (China).- China inició este lunes unas obras valoradas en 77.200 millones de yuanes (10.560 millones de dólares, 9.780 millones de euros) para ampliar la capacidad de navegación de la presa de las Tres Gargantas, la mayor central hidroeléctrica del mundo y pieza clave del transporte en el Yangtsé, una de las principales arterias económicas del país.

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Bruselas.- Arranca el Festival del Nuevo Bauhaus Europeo, que aspira a ser un escaparate de la sostenibilidad y la economía circular en la UE con más de un centenar de exposiciones, talleres y laboratorios de ideas organizados en Bruselas y otras ciudades de la UE.

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Málaga (España).- La actriz Patti LuPone, considerada la mayor estrella de Broadway de todos los tiempos, conversa sobre su carrera en una entrevista con EFE con motivo del inicio en el Teatro del Soho de Málaga de su primera gira por España para presentar el concierto ‘Songs from a hat’.

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Londres.- El oscarizado cineasta estadounidense Steven Spielberg revisita sus orígenes cinematográficos con su nueva película, ‘El día de la revelación’ (‘Disclosure Day’) y reflexiona en una entrevista con EFE en Londres, junto a la actriz Emily Blunt, protagonista en el filme, sobre las historias de extraterrestres y su metodología creativa.

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París.- El Grand Palais de París organiza una exposición sobre la artista multidisciplinar francesa Laure Prouvost (Croix, 1978) que, a través de esculturas, telas, vídeos y elementos naturales explora las teorías de la física cuántica en una muestra llamada ‘Nous, frissons d’étoiles’ (‘Nosotros, escalofríos de estrellas’).

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Berlín.- El museo Madame Tussauds de Berlín presenta una nueva figura de cera de Lamine Yamal, jugador de la selección española y del FC Barcelona con motivo del Mundial 2026.

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Lisboa.- El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, y un jugador todavía por anunciar dan una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras, antes del entrenamiento del combinado de las ‘quinas’.

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Ciudad de México.- Bautizada en honor al estadio Maracaná de Brasil y marcada por una vieja historia local que asegura que Pelé jugó ahí, una cancha comunitaria en el barrio de Tepito, en el corazón de la Ciudad de México, busca atraer leyendas brasileñas durante el Mundial 2026, luego de haber organizado meses atrás un encuentro con exjugadores portugueses.

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Miami (EE.UU).- El Fútbol Club Barcelona inaugura en Miami su nueva sede central para las Américas, una delegación estratégica desde la que gestionará de forma unificada todas las operaciones comerciales, institucionales y deportivas del club para todo el continente.

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srp/aca/EFE

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