Martes, 9 de septiembre de 2025 (07.30 GMT)

8 minutos

Bangkok, 9 sep (EFE).-

Gaza.- El Ejército israelí ha instado a los gazatíes este martes a evacuar toda la ciudad de Gaza: «A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste», anunció por su cuenta de X.

(foto)(vídeo)

Estrasburgo (Francia).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, debate con el Parlamento Europeo sobre la situación humanitaria en Gaza.

(foto)(vídeo)(audio)

Estrasburgo (Francia).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, debate con el Parlamento Europeo sobre la acción de la UE para avanzar en las garantías de seguridad y una paz justa para Ucrania.

(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- La Asamblea General de la ONU arranca hoy su 80 periodo de sesiones, con la presencia de los jefes de Estado y Gobierno de prácticamente todo el mundo, con la cuestión palestina sobrevolando todos los debates y en un momento en que Estados Unidos y sus aliados más estrechos ponen en cuestión los principios mismos del multilateralismo.

(foto)(vídeo)

Brasilia.- Tercera sesión de la fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado. El juicio se puede extender a los días 10 y 12 de septiembre.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- El Tribunal Supremo de Tailandia ordenó este martes al influyente ex primer ministro Thaksin Shinawatra cumplir un año de prisión, después de haber pasado parte de una condena por corrupción en un hospital en lugar de en la cárcel en 2023.

(foto)(vídeo)

Katmandú.- El Gobierno de Nepal levantó este martes su controvertido veto a las redes sociales tras las protestas de la «Generación Z» que la víspera se saldaron con al menos 19 jóvenes muertos y más de 300 heridos.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tachado de «relato sucio» el despliegue naval en el Caribe, cerca a aguas de su país, ordenado por Estados Unidos, y acusó a la banca de la nación norteamericana de quedarse con el 85 % de las ganancias del narcotráfico.

(vídeo)

Ciudad de México.- El Gobierno de México presenta su reporte seguridad con las cifras preliminares de homicidios del mes de agosto, tras presumir una baja del 25 % de los asesinatos en sus primeros 11 meses de gobierno, en medio de su estrategia contra la extorsión, el único delito que ha reconocido no ha logrado disminuir.

(foto)(vídeo)

El Cairo.- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, realizan hoy una rueda de prensa con el ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, en El Cairo en un intento de avanzar para alcanzar un acuerdo de cooperación nuclear.

(foto)(vídeo)

La Haya (Países Bajos).- La Corte Penal Internacional (CPI) abre este martes la audiencia de confirmación de cargos contra Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) y el sospechoso prófugo más antiguo de este tribunal, que tiene una orden de arresto activa desde 2005 por varios crímenes de guerra y de lesa humanidad en el norte de Uganda.

(vídeo)

Múnich (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el ministro de Transporte, Patrick Schnieder, visitan el Salón Internacional del Automóvil en Múnich (IAA), que se celebra aún hasta el día 14.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, realiza una visita oficial a China.

(vídeo)

Londres.- Primera reunión del reformado Gobierno de Starmer tras la dimisión el pasado viernes de su número dos, Angela Rayner, por el insuficiente pago de impuestos en la adquisición de una de sus viviendas.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU).- Desiree Bouchat, superviviente del 11S y presidenta del memorial, ofrece una rueda de prensa desde el museo en la que adelantará detalles de la ceremonia que conmemorará a las víctimas del atentado ocurrido hace 24 años en EE.UU., en el que murieron cerca de 3.000 personas y más de 6.000 resultaron heridas.

(foto)(vídeo)

Bali (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia han presentado este martes ante la prensa, en la oficina de la Agencia Nacional de Narcóticos de Bali, a varios extranjeros detenidos acusados de tráfico de drogas.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU).- Apple presentará sus nuevos dispositivos, en los que se espera que se presente el iPhone 17, en un evento que se celebrará en su sede de Cupertino (California) bajo el lema «Awe dropping» (Impresionante).

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- El analista principal de Moody’s Ratings para Panamá, Renzo Merino, ofrece una rueda prensa para hablar de las perspectivas económicas del país centroamericano.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Se celebra en Panamá la tercera edición del congreso regional de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y del congreso nacional de Restauración Forestal y Biodiversidad.

(foto)(vídeo)

La Habana.- El periodista oficialista cubano Hedelberto López Blanch presenta el libro ‘Rubio, un mitómano incontrolable’ sobre el actual secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, adalid de la política de mano dura contra el Gobierno cubano.

(foto)(vídeo)

Kandal (Camboya).- El nuevo Aeropuerto Internacional de Techo, ubicado en la provincia de Kandal, al sur de Nom Pen, comenzó este martes sus operaciones de manera oficial.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- El investigador y musicólogo español David Catalunya hará sonar por primera vez un órgano medieval del siglo XI, el más antiguo de la cristiandad, en un convento de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

(foto)(vídeo)

San Salvador.- La historia del grupo Yolocamba I Ta ha sido la de acompañar las luchas populares, obreras y campesinas contra las desigualdades y la represión de la dictadura militar de El Salvador desde mitad de los años setenta, además de crear himnos de reivindicación que forman parte de la memoria histórica del país tras la guerra civil (1980-1992).

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- El Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), la Unión Europea (UE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentan el espacio ‘Voces que proponen: Prioridades de las mujeres indígenas y afrohondureñas de Honduras hacia el 2030’.

(foto)(vídeo)

París.- El Museo Jacquemart André presenta una gran retrospectiva del pintor francés del siglo XVII, Georges de la Tour, ofreciendo al público un recorrido único por sus célebres juegos de luces y sombras.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Los ferrocarriles desaparecieron en Colombia hace ya varias décadas pero el tren está en el imaginario colectivo de su gente, en su música y su literatura, y por eso la llegada de los primeros vagones para el Metro de Bogotá ha causado un furor inusual a medida que, montados sobre camiones, atraviesan la indómita geografía nacional, desde la costa Atlántica hasta las montañas de los Andes.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La escritora colombiana Pilar Quintana, ganadora del Premio Alfagura de Novela en 2021, habla en una entrevista con EFE sobre su más reciente libro, ‘Noche negra’.

(foto)(vídeo)

San Salvador.- Los restos del sacerdote español José María Tojeira llegan este martes a El Salvador para sus honras fúnebres que se llevarán a cabo en una iglesia cercana a la capital y en el recinto de la Universidad Centroamericana (UCA).

(foto)(vídeo)

Guayaquil (Ecuador).- Ecuador y Argentina culminan las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 con un partido para poner el broche de oro el torneo, tras llegar a este último partido ya clasificados para la Copa del Mundo.

(foto)(vídeo)

Lima.- La selección de Perú recibe a la de Paraguay en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Semana de la Moda de Pekín.

(foto)(vídeo)

cdp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.