Martes 10 de diciembre 2025 (08.00 GMT)

11 minutos

Bangkok/Madrid, 10 dic (EFE).-

Oslo.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no estará hoy en Oslo para recoger el premio de la Paz de este año, confirmó este miércoles a la televisión pública noruega NRK el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, y en su nombre lo hará su hija, Maria Corina Sosa.

(foto)(vídeo)

Oslo.- Por primera vez, el Centro Nobel de la Paz invita a la gente de Oslo a participar en la celebración del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado desde un escenario al aire libre en la Plaza del Ayuntamiento. A lo largo del día, el escenario estará lleno de miniconferencias, música y discursos, y la ceremonia del Premio Nobel de la Paz se mostrará en una pantalla gigante.

(foto)(vídeo)

Oslo.- La Alianza por la Justicia Noruego-Venezolana organiza una procesión de antorchas en el marco de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que parte del Centro Nobel de la Paz y finaliza frente al Grand Hotel.

(foto)(vídeo)

Estocolmo.- El rey Carlos Gustavo XVI de Suecia entrega en la Sala Conciertos de Estocolmo, la medalla a los nuevos nobel de Medicina, Física, Química, Economía y Literatura de 2025.

(foto)(vídeo)

Sídney.- Australia amanece con un espacio digital más controlado, tras la entrada en vigor en la medianoche de la pionera ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, en medio de un fuerte debate entre sus promotores, que la defienden como una herramienta de protección a niños y adolescentes, y sus detractores, que la ven excesiva y con posibles peligros.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometerá ante el presidente palestino, Mahmud Abás, al que recibe en Madrid, a reforzar el apoyo político y financiero de España a la Autoridad Nacional Palestina.

(foto)(vídeo)

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, se reúnen en Washington.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ofrece una rueda de prensa de fin de año, durante la que pasará revista a las mayores crisis en el mundo y sus consecuencias.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa – El recuento de las elecciones presidenciales de Honduras, con más del 99 % escrutado, entra en una fase aún más compleja tras las denuncias de «fraude monumental» del opositor Salvador Nasralla, quien exige la revisión exhaustiva de las actas mientras Nasry Asfura, el candidato respaldado por Donald Trump, se mantiene al frente por una diferencia mínima.

(foto)(video)

París.- Se publica la tercera edición del Informe sobre la Desigualdad elaborado por el Laboratorio Mundial sobre la Desigualdad del que forman parte economistas como Thomas Piketty.

(foto)(vídeo)

París.- Se presentan ante la comisión de Cultura del Senado las conclusiones de la investigación administrativa abierta tras el espectacular robo en pleno día el 19 de octubre de joyas de la corona de Francia en el Museo del Louvre, que es también objeto de controversia por los problemas de vetustez de algunas de sus instalaciones.

(vídeo)

París.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy publica un libro, titulado en francés ‘Le journal d’un prisonnier’ (‘Diario de un prisionero’), sobre sus vivencias durante tres semanas encarcelado en la prisión de Santé de París por su condena a cinco años de corrupción.

(foto)(vídeo)

París.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy inicia en una librería de París la promoción de su libro, titulado en francés ‘Le journal d’un prisonnier’ (‘Diario de un prisionero’), sobre sus vivencias durante tres semanas encarcelado en la prisión de Santé de París por su condena a 5 años de corrupción.

(foto)(vídeo)

París.- Presentación del Grupo de Amigos del Español en la OCDE, a cargo de representantes de España, México, Costa Rica, Colombia, Chile, y Perú, con la intervención del secretario general de la organización, el australiano Mathias Cormann.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, atiende a los medios tras participar en el Comité de las Regiones.

(foto)(vídeo)(directo)

Bruselas.- Reunión extraordinaria de la delegación española del Comité de las Regiones con los eurodiputados españoles para presentar la Declaración de Galicia (posición conjunta de las CC.AA) y hablar sobre el próximo MFP. Asistirán los presidentes autonómicos Alfonso Rueda, Emiliano García-Page, María Chivite y Juanma Moreno.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La vicepresidenta de España, María Jesús Montero, se reúne con la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tüttö.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presentarán la candidatura de la ciudad de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera Europea (EU Customs Authority).

(foto)(vídeo)(directo)

Bruselas.- Declaraciones de la vicepresidenta de España, María Jesús Montero, en el marco de la presentación de Málaga como candidata para la futura sede de la Autoridad Aduanera Europea.

(foto)(vídeo)(directo)

Londres.- Presentación del Barómetro de la Inversión española en el Reino Unido, un informe con periodicidad anual. Estará presente la secretaria de Estado de Comercio española, Amparo López Senovilla.

(foto)(vídeo)

Nablus (Cisjordania).- La palestina Manal Amirah tiene la mirada perdida y los ojos llorosos cuando se sienta a conversar con EFE para explicar que el cuerpo de su marido, Nidal Amirah, de 40 años, lleva más de seis meses retenido por las autoridades israelíes después de que en junio un soldado «ejecutara» a él y a su hermano en una redada israelí en la Ciudad Vieja de Nablus.

(vídeo)

Bangkok/Nom Pen.- Tailandia y Camboya viven su peor episodio de enfrentamientos fronterizos desde julio, con al menos una decena de fallecidos, numerosos heridos y cientos de miles de desplazados, en el marco de una disputa territorial histórica, exacerbada por Gobiernos nacionalistas.

(foto)(vídeo)

Sídney.- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó este miércoles que el país ha dado un paso «histórico» con la puesta en marcha del veto de las redes sociales a menores de 16 años y calificó la medida como «uno de los mayores cambios sociales y culturales» de las últimas décadas.

(vídeo)

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de noviembre de la inflación, que el mes anterior había aumentado un 0,2 % interanual.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convoca una marcha en Caracas de campesinos en conmemoración del 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, en medio de la tensión entre el Gobierno de Nicolás Maduro y EE.UU, por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(vídeo)

Buenos Aires.- El presidente argentino, Javier Milei, cumple este miércoles dos años de gobierno en los que superó importantes turbulencias y comienza la segunda mitad de su mandato con un panorama favorable tras imponerse en unos comicios legislativos clave.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- Los diputados y senadores electos el 26 de octubre asumen este miércoles sus bancas en un Congreso clave para la gobernabilidad de Javier Milei, que confía en la nueva composición legislativa para avanzar con sus reformas laboral y fiscal.

(foto)(vídeo)

Lima.- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, comparece ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) para tratar asuntos de coyuntura como la solicitud de modificar la convención interamericana de asilo diplomático, al considerar que México ha desvirtuado el tratado al aislar a la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada por el fallido golpe de Estado del expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022).

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La Alcaldía de Bogotá presenta la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), que se celebrará entre el 27 de marzo y 5 de abril de 2026 y contará con la Comunidad de Madrid como región internacional invitada de honor.

(foto)(vídeo)

Santiago.- El Cortijo, la población popular al norte de la capital chilena donde creció la candidata única del progresismo chileno, Jeannette Jara, es el punto de partida de una trayectoria política inusual en Chile, alejada de los sectores acomodados y haciendo del «mérito» y la «resiliencia» una forma de romper con las élites tradicionales.

(foto)(vídeo)

Santiago.- En Paine, la comuna de Santiago rural donde creció el ultraderechista José Antonio Kast, se erigen dos miradas contrapuestas del candidato presidencial que hoy es favorito en las encuestas: mientras sus valedores defienden los productivos negocios familiares en la zona, sus detractores recuerdan los vínculos de su familia con la dictadura militar.

(foto)(vídeo)

Washington.- La Reserva Federal estadounidense da a conocer la decisión de los miembros de su Comité Federal de Mercado Abierto sobre posibles subidas o bajadas de los tipos de interés al término de su última reunión del año.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- Expertos de la inteligencia artificial (IA) se reúnen en Nueva York para participar en el evento anual «The AI Summit New York».

(foto)(vídeo)

Miami.- La organización «Mijente», junto a colectivos locales, ponen en marcha la campaña “Apaga El Odio”, una serie de actividades con las que exigirán a medios de comunicación que dejen de emitir anuncios financiados por ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que intimidan a las comunidades inmigrantes.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- La artista británica Es Devlin expone en Nueva York su escultura audiovisual ‘Congregation’, con retratos de medio centenar de refugiados, proyecciones de ‘mapping’ sobre sus experiencias y un paisaje sonoro que combina poesía y música coral.

(foto)(vídeo)

La Habana.- Para el actor cubano Alejandro Phillips encarnar en el cine a uno los grandes boxeadores de todos los tiempos, el triple campeón mundial y olímpico Teófilo Stevenson (1952-2012), fue «un reto, un honor, un orgullo y también una responsabilidad».

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El Museo Franz Mayer de Ciudad de México inaugura la exposición ‘¡Moda hoy! Diseño latinoamericanx y latinx contemporáneo’, en colaboración con el Museo del Fashion Institute of Technology de Nueva York, muestra que celebra y reconoce la presencia internacional de diseñadores latinoamericanos y de herencia latina.

(foto)(vídeo)

Roma.- El papa León XIV celebra la audiencia general semanal de cada miércoles.

(foto)(vídeo)

bkk/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.