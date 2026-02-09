Martes 10 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo debate la regularización de medio millón de personas migrantes impulsada por el Gobierno español por sus efectos sobre la zona Schengen de libre circulación.

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo vota la creación de una lista de países «seguros» para solicitantes de asilo, así como nuevas normas sobre cuándo un país fuera de la UE puede considerarse de esta forma, una calificación que según organizaciones humanitarias atenta contra el derecho de asilo y puede provocar discriminación.

Santiago de Chile.- Se lanza en Chile el proyecto Latam-GPT, el primer modelo de inteligencia artificial desarrollado colaborativamente entre gobiernos y organismos internacionales de Latinoamérica.

Los Ángeles (EE.UU.).- La Academia de Hollywood celebra el tradicional almuerzo de los nominados a la 98ª edición de los Premios Óscar, galardones en los que las películas más nominadas son ‘Los pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’, con la brasileña ‘The Secret Agent’ y la española ‘Sirat’ como contendientes en la categoría internacional.

Roma.- El cineasta italiano Marco Bellocchio presenta en Roma su nueva serie, «Portobello», con la que recorrerá en la plataforma HBO el arresto injusto de un famoso presentador televisivo de los Años Ochenta que sacudió la sociedad del país.

Barcelona.- La Sagrada Familia inaugurará el próximo 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, la Torre de Jesucristo, la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura, y es «muy probable» que el papa León XIV asista al acto, afirma el director general del templo, Xavier Martínez, en una entrevista con EFE.

París.- El presidente de la Rioja, Gonzalo Capellán, asiste a la feria Wine París para acompañar a las empresas riojanas que participan en el expositor de España.

Londres.- La casa museo Charles Dickens explora las mujeres que inspiraron la obra del escritor británico, dentro y fuera de sus escritos, en una exhibición ‘Extra/Ordinary Women’ hasta el próximo 6 de septiembre.

Bogotá.- El cantante colombiano Carlos Vives da una rueda de prensa en la que hará anuncios sobre sus proyectos para 2026, año en el que estrenará un nuevo álbum.

Tegucigalpa.- El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), que se describe como una iniciativa ciudadana de Honduras, presenta el informe «Elecciones 2025: balance crítico y el camino hacia las reformas electorales».

Ciudad de Panamá.- Lanzamiento en Panamá del Índice de Percepciones de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional.

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a enero de 2026, después de que en diciembre pasado se registrase una inflación interanual del 31,5 %.

Hsinchu.- TSMC, líder mundial en la fabricación de chips avanzados, difunde sus datos de facturación de enero, después de un 2025 en el que logró récord de beneficios y de ingresos por el ‘boom’ de la inteligencia artificial.

