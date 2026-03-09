Martes 10 de marzo de 2026 (20.30 GMT)

Teherán/Beirut.- Irán insiste en su disposición a seguir combatiendo tras el nombramiento de Mojtaba Jameneí mientras Israel y Estados Unidos continúan con los bombardeos constantes de la nación persa y contra objetivos en Líbano cuando la guerra cumple diez días.

Beirut.- En 2014, Huda (nombre ficticio) huyó de la guerra que recién comenzaba en su Yemen natal y buscó refugio con su esposo sudanés en el Líbano. Allí, vive ahora desplazada su segundo conflicto en poco más de un año, pero ni su país de origen ni el del padre de su hijo ofrecen una alternativa más segura para la familia.

Santiago de Chile.- Chile se prepara para la llegada el miércoles de la extrema derecha al poder por primera vez desde la democracia y con la expectativa de si el «Gobierno de emergencia» prometido por el ultraderechista José Antonio Kast dará solución a las principales preocupaciones ciudadanas: seguridad, migración irregular y economía.

Santiago de Chile.- El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, recibe a los jefes de Estado y de Gobierno que asisten el miércoles a la toma de posesión del ultraderechista José Antonio Kast.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe a su homólogo checo Andrej Babis con honores militares antes de una rueda de prensa conjunta.

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) continúan con su debate sobre las consecuencias económicas de la guerra en Irán y tendrán un intercambio sobre las propuestas para una mayor centralización de la supervisión de los mercados de capitales, aunque sin el objetivo de cerrar un acuerdo.

París.- Francia y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) organizan este martes en París la segunda cumbre mundial para promover esa tecnología como parte de la solución para la descarbonización de la economía que permita limitar el calentamiento global.

Estrasburgo.- La Comisión Europea presenta una hoja de ruta para los pequeños reactores nucleares, así como varias recomendaciones sobre inversiones limpias y comunidades energéticas (Vídeo)(Foto)

Shánghai.-La Administración General de Aduanas de China divulga los datos del primer bimestre de las exportaciones del país asiático, que aumentaron un 6,1 % interanual en 2025 según las cifras denominadas en yuanes.

París.- Con uno de los metros cuadrados más caros del planeta, la vivienda en París y en localidades turísticas francesas, como Niza o Biarritz, es uno de los temas estrellas de las municipales.

Marsella (Francia).- Marsella celebra unas elecciones municipales conmocionada por el recrudecimiento de los narcocrímenes y, según los últimos sondeos, con la posibilidad de que la ultraderecha de Marine Le Pen conquiste la segunda mayor ciudad francesa.

Montpellier (Francia).- La gratuidad en los transportes públicos es uno de los temas más a la moda de cara a la campaña a las elecciones municipales de marzo próximo en Francia, donde en la ciudad de Montpellier ya es una realidad, al tiempo que resurge con fuerza desde la derecha las voces que piden recuperar el terreno perdido para los vehículos particulares.

Miami (EE.UU.) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presenta el último ‘Índice de Chapultepec’ en el que documenta avances y retrocesos de la libertad de prensa en América, marcada en 2025 por ataques a los medios en países como Estados Unidos y Ecuador, y el persistente asesinato de periodistas en México y Centroamérica.

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo anuncia los primeros 20 condecorados con la Orden al Mérito Europeo, un reconocimiento a las mayores contribuciones a los valores de la Unión Europea.

Montevideo.- La organización judía B’nai B’rith Uruguay organiza un encuentro en homenaje a David Fremd, asesinado hace exactamente diez años en un ataque antisemita perpetrado en la ciudad uruguaya de Paysandú.

París.- La firma Pierre Cardin muestra sus propuestas en la última jornada de la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

Nueva York (EEUU).- El maestro venezolano director musical y artístico designado de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, presenta en el Lincoln Center la visión estratégica y la programación de la Filarmónica que definirá la temporada 2026-27.

Los Ángeles (EE.UU.) – Un tramo del Bulevar Hollywood se prepara para su transformación anual, en la que los perros calientes, los vendedores ambulantes y los transeúntes son vetados para dar paso a la producción de los premios Óscar, que el año pasado costó cerca de 60 millones de dólares. (Vídeo)(Foto)

Los Ángeles (EE.UU.) – Los Ángeles – La Academia de Hollywood desvela este martes el esperado menú del Governors Ball, la cena oficial posterior a la gala que volverá a correr a cargo del chef Wolfgang Puck, quien detalla las propuestas culinarias que degustarán los nominados a los premios más importantes del cine mundial

París.- La Bourse de Commerce de París presenta la exposición «Clair-obscur», que reúne a veinte artistas de la Colección Pinault, como Giacometti o Bill Viola, en un recorrido que explora el legado del claroscuro y la dualidad entre luz y sombra en el arte contemporáneo.

Newcastle (Reino Unido).- Ruedas de prensa del Barcelona y del Newcastle tras el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

San Juan.- Los escaladores puertorriqueños, ávidos de conquistar las cimas del archipiélago con vistas sublimes al mar Caribe y al océano Atlántico, comenzaron a crear las primeras vías hace menos de 40 años, desarrollando un deporte que tiene un futuro halagüeño, con auge de adeptos y áreas de escalada. Por Esther Alaejos

