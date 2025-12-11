Martes 11 de diciembre 2025 (08.00 GMT)

8 minutos

Bangkok/Madrid, 11 dic (EFE).-

Oslo.- La líder opositora venezolana María Corina Machado salió este jueves al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, saludó a sus seguidores ya de madrugada visiblemente cansada pero sonriente y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.

(foto)(vídeo)

Oslo.- La líder opositora venezolana María Corina Machado se reúne con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, al día siguiente de recibir el Nobel de la Paz en ausencia en Oslo.

(foto)(vídeo)

Oslo.- La líder opositora venezolana María Corina Machado comparecerá ante los medios en Oslo, donde ayer fue recibida por venezolanos tras llegar horas después de recibir en ausencia el Premio Nobel de la Paz.

(foto)(vídeo)(directo)

Lisboa.- Los portugueses están llamados a una huelga general, la primera en doce años, convocada por los sindicatos para protestar por la reforma laboral propuesta por el Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, que, según las centrales, recorta derechos de los trabajadores.

(foto)(vídeo)

Leópolis (Ucrania).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) mantienen en Ucrania una reunión informal del Consejo, en la que evaluarán las negociaciones de paz impulsadas por EE.UU., la ayuda militar y económica al país invadido por Rusia y su camino hacia la adhesión al club comunitario.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne en Berlín con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien trata la seguridad europea en el marco de las negociaciones de paz que impulsa EE.UU. para poner fin a la guerra rusa en Ucrania.

(foto)(vídeo)

Bangkok/Nom Pen.- Tailandia y Camboya prosiguen sus enfrentamientos en la frontera, con medio millar de desplazados y sin que se haya revelado si existe acercamiento entre ambos Gobiernos para buscar solución al conflicto, en el que se ha ofrecido a volver a mediar el presidente de EE.UU., Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hace un balance de fin de año de los mayores problemas y desafíos de la salud pública en el mundo.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- La vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, hace declaraciones a la prensa desde Ginebra, donde se encuentra para mantener varios encuentros en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, atiende a los medios a su llegada al consejo de Pesca de la UE.

(foto)(vídeo)(directo)

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro celebran una reunión en la que elegirán al sucesor de Paschal Donohoe en la presidencia del Eurogrupo.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, atiende a los medios a su llegada al Eurogrupo.

(foto)(vídeo)(directo)

Caracas.- El Parlamento de Venezuela discute aprobar el proyecto de ley para retirar al país del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.

(foto)(vídeo)

La Paz.- El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) pasó su primera noche en una celda de la Policía, a la espera de que se defina su situación jurídica en el marco de la investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo estatal destinado a proyectos indígenas, durante su gestión como ministro en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

(foto)(video)

Washington.- Kristi Noem habla ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, se reúne con su colega de Irán, Masud Pezeshkian.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El Museo Pushkin de Moscú inaugura una exposición del célebre pintor Marc Chagall.

(foto)(vídeo)

Londres.- Se subasta ‘Spike’ uno de los últimos dinosaurios encontrados, mejores y más completos esqueletos de estos reptiles descubiertos hasta la fecha, en Christie’s.

(foto)(vídeo)

Tokio.- La peste porcina africana (PPA) ha obligado a los restaurantes de gastronomía española de Japón a reformular sus menús, después de que el país asiático anunciara el cese inmediato e indefinido de las importaciones de cerdo español, que han dejado al sector sin su ‘producto estrella’ en plena temporada navideña.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco prosigue este jueves en Nueva Delhi la revisión de nuevas expresiones culturales, entre ellas la arquitectura de madera japonesa, su tradicional arte del papel, las yurtas centroasiáticas o el ancestral uso del kohl en los ojos por comunidades tuareg y árabes.

(vídeo)

Santiago de Chile.- Termina oficialmente la campaña para la segunda vuelta presidencial en Chile, con el ultraderechista José Antonio Kast como favorito en las encuestas frente a la izquierdista Jeannette Jara.

(foto)(vídeo)

Roma.- El Tribunal Supremo de Italia examina el recurso presentado contra la absolución del vicepresidente y líder ultraderechista, Matteo Salvini, en el juicio por haber bloqueado en 2019 el desembarco de los inmigrantes salvados por la ONG española Open Arms en el Mediterráneo.

(foto)(vídeo)

Lima.- La Organización Internacional del trabajo (OIT) presenta en una conferencia de prensa virtual el informe ‘Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe’, con análisis sobre empleo, informalidad, desigualdades y nuevas formas de trabajo.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a noviembre de 2025, después de que en octubre se registrase una inflación interanual del 31,3 %.

(foto)(vídeo)

Santa Cruz (Bolivia).- La vida en los pueblos amazónicos Ese Ejja, Tacana, Yaminahua y Machineri forma parte de la exposición Etseasa Medi, que significa nuestra tierra en lengua tacana, que busca acercar sus costumbres, sabiduría y relación con la naturaleza de estas culturas al mundo urbano en Bolivia.

(foto)(vídeo)

San Juan.- El veterano reguetonero puertorriqueño Tito El Bambino presenta este jueves su nuevo disco, ‘La Gente del Patrón’, en el que expone, según dijo en entrevista con EFE, «todos los elementos de la evolución musical» del movimiento urbano junto con colaboraciones de pioneros del género.

(foto)(video)

Los Ángeles (EE.UU.).- Sin el esmoquin de agente secreto, pero con el elegante lino del detective sureño Benoit Blanc, Daniel Craig regresa para resolver un nuevo misterio en ‘Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery’ (Puñales por la espalda: De entre los muertos). “Cada vez que lo interpreto es un desafío”, admite el actor británico a EFE.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La actriz estadounidense América Ferrera realiza una visita de dos días a México, en su papel como Embajadora de Buena Voluntad de la Organización Internacional para las Migraciones, donde apoyará un proyecto naciente de mujeres migrantes y visitará un albergue en Azcapotzalco.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- La Hispanic Society de Nueva York inaugura la exposición ‘Goya y la era de la Revolución’, que contiene grabados de la serie ‘Los desastres de la guerra’ y otras obras del maestro español y de su círculo sobre los conflictos que marcaron el final del siglo XVIII.

(foto)(vídeo)

bkk/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.