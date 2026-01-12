Martes 13 de enero de 2026 (20.30 GMT)

Teherán.- Irán se mantiene en la incertidumbre tras días de protestas contra el régimen en las que han muerto decenas de personas mientras el Gobierno moviliza a sus simpatizantes para mandar un mensaje de control y normalidad.

Lisboa.- De los once candidatos a jefe de Estado que concurren este 18 de enero a las elecciones en Portugal tan sólo una es mujer y las encuestas la sitúan lejos de tener posibilidades de ganar, lo que significa que el país ibérico seguirá otros cinco años sin tener una presidenta.

Lisboa.- De semblante serio, el candidato a la Presidencia de Portugal António José Seguro gana en el cara a cara con los votantes con quienes se muestra conectado con sus inquietudes, como la preocupación por la sanidad, presentándose como el único aspirante de izquierda con posibilidad de llegar al Palácio de Belém.

Lisboa.- Manifestación convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses -Intersindical Nacional (CGTP-IN) para exigir al Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro la retirada de su propuesta de reforma laboral, un mes después de una huelga general en el país.

París.- El Tribunal de Apelación de París inicia el juicio contra el partido de extrema derecha Agrupación Nacional y su líder Marine Le Pen por malversación de fondos europeos, que le costó ser condenada en primera instancia a una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos, lo que le podría cerrar la puerta a ser candidata en 2027, por cuarta vez consecutiva, a la Presidencia francesa.

París.- El rey de España Felipe VI es recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

París.- El rey Felipe VI y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitan la exposición “El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey”, sobre Luis de Francia, hijo de Luis XIV, que puede verse en el Palacio de Versalles. Previamente, Macron ofrecerá un almuerzo al monarca español en el Palacio del Elíseo.

Praga.- El nuevo Gobierno de coalición derechista-populista de la República Checa, liderado por el primer ministro, el magnate Andrej Babis, se somete hoy a una votación de investidura en el Parlamento.

Berlín.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a la alta representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas.

Berlín.- Berlín acoge la premiere de la serie El Caballero de los Siete Reinos con una alfombra roja por la que pasarán los directores y actores principales, en el cine del zoo Palast de la capital germana.

Roma.- La ‘Domus de los Grifos’, una de las casas más antiguas de la Roma antigua, descubierta en la colina del Palatino, abre sus puertas al público tras su restauración, gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación.

Santiago de Chile.- Se conoce el veredicto en el juicio contra el exagente policial que disparó balines al rostro del activista por los derechos humanos y diputado electo Gustavo Gatica y le dejó ciego durante la ola de protestas que sacudió Chile en 2019.

Río de Janeiro.- El zoo BioParque de Río de Janeiro distribuye polos o paletas a los animales para enfrentar el calor de 40 grados del verano de la ciudad brasileña.

San Salvador.- El Salvador cumple 25 años desde que un terremoto de magnitud 7,7 causó más de 800 muertos y más de un millón de damnificados.

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a diciembre de 2025, después de que en noviembre se registrase una inflación interanual del 31,4 %.

San José.- El candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN) en Costa Rica, Álvaro Ramos, afirma en una entrevista con EFE, de cara a las elecciones del 1 de febrero, que su país debe alejarse de propuestas que apuntan a la concentración del poder y apostar por el fortalecimiento de la clase media y la educación para combatir flagelos como el narcotráfico.

Guayaquil.- Unas quince toneladas de residuos electrónicos que se acumularon por más de diez años en la isla Santa Cruz, la más poblada del archipiélago de Galápagos, fueron movilizadas hacia Guayaquil, con el objetivo de reducir la contaminación que estos aparatos causaban y tratarlos de manera ambientalmente responsable.

La Paz.- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn realiza una visita de dos días a Bolivia, en el primer viaje oficial de la máxima autoridad de ese organismo en más de 15 años.

