Martes 14 de julio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 13 jul (EFE).-

Bruselas.- La UE y el Reino Unido rubrican este martes el acuerdo sobre Gibraltar, lo que supone el último paso oficial antes de la entrada en vigor del pacto que regulará el nuevo estatus del enclave británico tras el Brexit y que incluye el desmantelamiento de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español.

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Bruselas.- El ministro de asuntos exteriores, Unión Europea y cooperación, José Manuel Albares, atenderá a los medios tras la firma del Acuerdo UE-Reino Unido respecto a Gibraltar. Directo propio.

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Niza (Francia).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, preside en Niza la ceremonia oficial del décimo aniversario del atentado del 14 de julio de 2016, en el que un camión arrolló a la multitud congregada en el Paseo de los Ingleses durante la Fiesta Nacional francesa, causando 86 muertos y más de 450 heridos.

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París.- Un contingente de medio millar de militares de la denominada Coalición de Voluntarios para Ucrania, entre ellos efectivos españoles, abre este año el desfile del 14 de julio en París, el último que preside Emmanuel Macron en una década como jefe de Estado de Francia.

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Washington.- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y los ministros designados de Hacienda y Comercio participan en un debate en el Atlantic Council sobre la agenda del próximo Gobierno colombiano y sus vínculos con EE.UU.

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Sao Paulo (Brasil).- El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, recibe en visita oficial a su homóloga canadiense, Anita Anand, en São Paulo, en un momento en que el Mercosur y Canadá ultiman un acuerdo comercial.

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Bruselas.- El ministro de asuntos exteriores, Unión Europea y cooperación, José Manuel Albares, participa en una mesa redonda en el Instituto Bruegel.

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Bruselas.- Se celebra el Consejo de Asuntos Generales de la UE en Bruselas; previamente el secretario del Estado español de la Unión Europea, Fernando Sampedro, hará declaraciones.

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Moscú.- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne con el ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores, Integración Africana y Chadianos en el Exterior de la República del Chad, Abdoulaye Sabre Fadoul.

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Jerusalén.- Organizaciones palestinas de apoyo a los presos presentan este martes una campaña internacional para denunciar la violencia sexual contra detenidos palestinos en cárceles israelíes, presentar testimonios de exreclusos y reclamar mayor protección legal y rendición de cuentas.

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Asunción.- La Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos de Paraguay convoca a una protesta de dos días en Asunción para reclamar el «abandono del Estado al campo» y el acceso a programas productivos del Gobierno del país.

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San Salvador.- En El Salvador, cientos de familias viven en edificios que han sido declarados con bandera roja debido a daños estructurales significados, ocasiones principalmente por terremotos, y que han sido declarados inoperables o inhabitable, lo que los pone en riesgo ante eventos como la reciente catástrofe en Venezuela.

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Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a junio pasado, después de que en mayo pasado se registrase una inflación interanual del 33,2 %.

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Shanghái (China).- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de junio de las exportaciones, que crecieron un 13,8 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes.

Ciudad de México.- Con más de 79.000 toneladas de sargazo retiradas de las costas del estado mexicano de Quintana Roo en lo que va de 2026, las autoridades ya han recogido más de la mitad del volumen que estimaban para todo el año, lo que mantiene bajo presión a los principales destinos turísticos del Caribe mexicano en una temporada que amenaza con convertirse en una de las más severas de los últimos años.

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Tokio.- Conferencia de prensa y presentación de la exposición SoftBank World 2026.

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Kuala Lumpur.- Lanzamiento del producto estrella de Huawei en Kuala Lumpur.

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Baikonur.- Lanzamiento de la Soyuz MS-29 a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde el cosmódromo de Kazajistán.

Bangkok.- Familiares reciben los cuerpos de las víctimas del incendio de un pub tras la identificación forense.

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Nueva York (EEUU).- El director musical venezolano Gustavo Dudamel y el administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo, detallan a EFE el lanzamiento de una campaña internacional de apoyo a la recuperación de Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio.

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Ciudad de Guatemala.- La académica mexicana Raquel Xochiquetzal Rivera presenta su investigación «Popol Wuj: memoria histórica y resistencia cultural del pueblo maya en Guatemala», en el que defiende que el texto sagrado de los K’iche’ es un «dispositivo político» de resistencia cultural y defiende el derecho absoluto de las comunidades originarias a narrar su propia historia frente a los sesgos eurocéntricos.

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Ramala (Cisjordania).- Los palestinos de Cisjordania siguen desde una pantalla gigante instalada en las calles de Ramala el partido de las semifinales del Mundial entre España y Francia.

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París.- Ambiente previo al partido entre Francia y España. Los hinchas españoles que siguen desde París el Francia-España confían en que su selección alcance su segunda final mundialista, aunque reconocen lo difícil de la misión ante un combinado francés liderado por la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé.

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Jerusalén.- Israel concluye este martes la 22ª edición de los Juegos Macabeos, también conocidos como ‘Olimpiadas Judías’, que este año ha reunido a unos 5.000 atletas amateurs judíos durante dos semanas en un ecosistema que, más allá de la competición, está confeccionado para que los deportistas extranjeros abracen el sionismo en un momento de grave crisis reputacional para el país.

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EFETV

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