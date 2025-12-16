Martes 16 de diciembre de 2025 (08.00 GMT)

Santiago de Chile.- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, viajará el martes a Buenos Aires para reunirse con el mandatario argentino, Javier Milei, en su primer viaje internacional tras su contundente triunfo en las elecciones, una muestra de la buena sintonía entre ambos líderes ultraderechistas.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo decide si da luz verde a las cláusulas de salvaguardia del acuerdo del Mercosur, diseñadas para proteger a los agricultores comunitarios y para lograr el apoyo de los países críticos a este acuerdo comercial.

Bruselas.- La Comisión Europea presenta su primer plan para promover la vivienda asequible en la UE, que estará centrado en la retirada de las barreras burocráticas y regulatorias para la inversión pública y privada en la construcción de nuevos inmuebles y para las reformas de casas y pisos.

Bruselas.- La Comisión Europea presenta un plan de ajuste para aliviar al sector de la automoción con iniciativas como flexibilizar objetivos de reducción de CO2 o crear sistemas para impulsar la demanda de coches eléctricos de empresa.

Bruselas.- El secretario de Estado de la Unión Europea, Fernando Sampedro, hará declaraciones a la llegada al Consejo de Asuntos Generales.

Bruselas.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, hará declaraciones a la llegada al Consejo de Medio Ambiente.

Londres.- El Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, encabezado por los ministros de Defensa de Alemania y el Reino Unido, y del que forman parte más de 50 países que restan ayuda militar y financiera a Kiev, mantiene una nueva reunión virtual para abordar las negociaciones de paz y cuestiones militares y políticas como las garantías de seguridad para el país invadido.

Washington.- Rueda de prensa del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin.

Jerusalén.- Declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, tras reunirse con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo celebra la ceremonia de entrega del premio Sájarov a la libertad de conciencia, que este año otorga a los periodistas Andrzej Poczobut y Mzia Amaglobeli, encarcelados en Bielorrusia y Georgia respectivamente.

Bruselas (Francia).- La periodista georgiana Irma Dimitradze, que recoge este martes el premio Sájarov a la libertad de conciencia en nombre de su compañera encarcelada Mzia Amaglobeli, acude al Parlamento Europeo con un mensaje a la UE: lo que sucede en Ucrania, Bielorrusia o Georgia «no están tan lejos» de lo que puede pasar en el corazón de Europa.

Estrasburgo (Francia).- La asociación «Comunidad Polaca», que busca reforzar los lazos de Polonia con su diáspora y minorías, acude este martes a recoger el premio Sájarov a la libertad de conciencia para uno de los suyos, el periodista Andrzej Poczobut, con el objetivo de que «no se deje de hablar» de él y del resto de los prisioneros políticos rusos en Bielorrusia.

Sídney (Australia).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, visitó este martes a Ahmed al Ahmed, ciudadano de origen sirio que desarmó a uno de los autores del atentado contra la comunidad judía en Sídney el domingo, en el hospital en el que se recupera de heridas de bala, y lo definió como «un verdadero héroe australiano».

Bratislava.- Bratislava acoge hoy una manifestación contra la abolición de la Oficina para la Protección de los Denunciantes de corrupción en Eslovaquia.

Los Ángeles (EE.UU.).- Se espera que las autoridades brinden más detalles en torno al asesinato de Rob Reiner y su esposa Michele, que ha conmocionado a Hollywood por lo querida que era la pareja en el ámbito artístico y también político y por la aparente implicación de Nick, uno de los hijos de la pareja y supuesto autor de ambas muertes.

Bucarest.- Sale a subasta la obra de Francisco de Goya «La filiación», que el rey emérito de España, Juan Carlos I, regaló al dictador rumano Nicolae Ceauşescu. El precio de salida es de 8.000 euros.

Moscú.- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aspira a acoger en Minsk las negociaciones de paz entre rusos y ucranianos para evitar la persecución judicial por los crímenes contra la humanidad cometidos por su régimen, comentó a EFE el número dos de la oposición bielorrusa en el exilio, Pável Latushko.

Bruselas.- La COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), la principal organización profesional agraria de España, organiza una protesta en Bruselas contra los recortes en la política agraria europea y coincidiendo con la celebración de una cumbre de líderes de la UE.

París.- La Asamblea Nacional francesa vota en segunda lectura los presupuestos de la Seguridad Social para 2026, adoptados en primera lectura por solo trece votos y rechazados por el Senado.

Ginebra.- El empresario mexicano Pablo Moreno Cadena, directivo de electrodomésticos MABE, habla con EFE sobre el prestigioso premio que le entregará en esta jornada la ONU por su trabajo en favor de la integración laboral de refugiados centroamericanos.

Nueva Delhi.- Los purificadores de aire se han convertido en uno de los productos más demandados en Nueva Delhi durante el peor episodio de contaminación de la temporada invernal, con comercios que han agotado existencias ante el deterioro de la calidad del aire en la capital india.

Cannes (Francia).- Al echar la vista atrás, la estrella estadounidense Jodie Foster, ganadora de dos oscars, admite que siempre ha tendido al drama. Incluso en su vida diaria, apenas elegía ver comedias. Pero a sus 64 años eso ha cambiado y regresa a los cines españoles dando prueba de ello en ‘Vida privada’ (‘Vie privée’).

Nueva York (EE.UU.).- La fundación y museo Grolier Club, en Nueva York, se suma a las celebraciones por el 250 aniversario del nacimiento de la escritora británica Jane Austen con una exposición que reúne primeras ediciones manuscritos, reimpresiones e ilustraciones de sus obras.

París.- El Tribunal Laboral de París dictamina este martes el primer asalto entre el ahora delantero del Real Madrid Kylian Mbappé y su anterior club, el París Saint-Germain, que se reclaman en conjunto casi 700 millones de euros.

París.- Una exposición monográfica recorre en París la obra de la artista estadounidense Mickalene Thomas, que explora la visibilidad y la representación de las mujeres negras en el arte, la historia y la cultura popular.

Roma.- Se inauguran dos nuevas paradas de la tercera línea de metro de Roma, en pleno centro histórico de la capital: la de Coliseo-Foros Imperiales y la de la Porta Metronia, estaciones que estarán dotadas de espacios museográficos.

Viena.- El ente de radio televisión de Austria ORF informa sobre las últimas novedades relacionadas con la 70 edición del festival de Eurovisión que se celebrará en en Viena en mayo de 2026.

Quito.- A pocas cuadras de la Basílica del Voto Nacional, que está encaramada en una empinada cuesta del centro histórico de Quito, el artesano Carlos Tapia seleccionó siete tipos de madera que cortó en piezas, talló, lijó y ensambló con precisión quirúrgica para dar vida una réplica a escala de esa iglesia, considerada el templo neogótico más grande de América.

Santiago de Chile.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con sede en Santiago de Chile, actualiza sus estimaciones de crecimiento para la región para 2025 y 2026.

La Habana.- La oficina regional de la Unesco en Cuba presenta un juego que pretende evidenciar el peso de la historia y las culturas africanas en el Caribe actual para replantear la historia de la región desde una perspectiva africana.

Tokio.- Cientos de personas hicieron cola durante más de tres horas este martes para ver a los dos últimos pandas de Japón en el zoológico de Ueno, en Tokio, un día después de confirmarse que regresarán a China a finales de enero, un mes antes de lo esperado.

Miami (EE.UU.).- El Jardín Botánico Tropical Fairchild de Holliday deslumbra con “NightGarden”, una experiencia inmersiva que transforma sus senderos en un mundo de luces, arte y naturaleza, invitando a los visitantes a vivir la magia de las noches de Miami.

