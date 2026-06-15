Martes 16 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 15 jun (EFE).-

Évian (Francia).- Los conflictos de Ucrania y Oriente Medio centran los debates de los líderes del G7 en la segunda jornada de su cumbre en Évian, en presencia del presidente ucraniano, Volodínir Zelenski, en el primero y de los mandatarios egipcio, emiratí y catarí en el segundo.

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Évian (Francia).- Por la tarde se suman a la reunión los mandatarios de Brasil, India, Corea del Sur, Kenia y Egipto para analizar cómo forjar nuevas alianzas y reconstruir la solidaridad internacional. La jornada termina con una cena de gala con todos los participantes.

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Ciudad de Gaza.- Decenas de familias palestinas son desplazados a la fuerza de sus tiendas de campaña en el barrio de Tuffah, en la norteña ciudad de Gaza, tras lo que describen como un nuevo avance de las tropas israelíes que ya controlan más del 60 % del enclave. (Vídeo)

Washington.- El recién nombrado presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, encabeza por primera vez una reunión del banco central tras un aumento significativo de la inflación y con la expectativa de rebajar los tipos de interés como pedía Donald Trump.

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Puerto Príncipe.- El secretario general de la ONU, António Guterres, realiza este martes una visita de solidaridad a Haití en medio del recrudecimiento de la crisis y la violencia en el país caribeño, el más pobre de América.

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Brasilia.- La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil empieza a juzgar al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y acusado de obstruir el juicio contra su padre por golpismo al incentivar sanciones contra el país desde Estados Unidos.

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Ciudad de Panamá.- Con motivo del Día Internacional de las Remesas Familiares, profundizamos en la importancia de este tipo de envíos económicos para El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, y que solo en el primer cuatrimestre de 2026 recibieron 15.852 millones de dólares, un 10,7 % más que lo registrado en el mismo período de 2025.

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San Salvador.- La diputada Claudia Ortiz, una de las tres representantes de la oposición en el Congreso, planteó en una entrevista con EFE que El Salvador se encuentra en una dictadura, con un gobierno ilegitimo y consideró que el pueblo tiene la capacidad de revertir la actual situación política y social, acudiendo y participando en las próximas elecciones generales de febrero 2027.

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Berlín.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, inaugura el Centro Conjunto para la Defensa frente a Amenazas Híbridas en Berlín.

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Lisboa.- El expresidente del Gobierno español José María Aznar, la ex primera ministra británica Theresa May, y el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, participan en el foro ‘The Lisbon Conference’ para debatir sobre el nuevo orden geopolítico.

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Schortens (Alemania).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visita el Regimiento de Protección de Instalaciones de la Fuerza Aérea en Schortens, donde se encuentra estacionada la unidad de reacción rápida para la defensa contra drones.

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Bogotá.- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, activa un puesto de mando cibernético para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo domingo.

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Buenos Aires.- Comienza el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, quien tenía 5 años cuando se le vio por última vez el 9 de julio de 2024 en la provincia argentina de Corrientes, fronteriza con Paraguay, un caso que conmovió al país y sigue en la memoria colectiva.

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Londres.- Vista judicial preliminar sobre el juicio contra el humorista y actor inglés Russell Brand por supuestos delitos sexuales, entre ellos tres de violación.

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Moscú.- El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, visita Moscú.

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Viena.- Viena acoge la décima edición del «Austria World Summit», una iniciativa medioambiental lanzada por el actor Arnold Schwarzenegger, que reúne a expertos y representantes políticos de todo el mundo, entre ellos la ex vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris, para analizar políticas contra la crisis climática.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El actor español Javier Bardem será distinguido con una ceremonia de huellas de manos y pies en el TCL Chinese Theatre, donde estará acompañado por los directores Michael Mann y Denis Villeneuve.

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Tokio.- El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, participa en un evento en Tokio para clientes empresariales organizado por el grupo japonés de telecomunicaciones e inversión Softbank.

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Tokio.- El vicegobernador del Banco de Japón (BoJ) Shinichi Uchida da una rueda de prensa al término de la reunión de dos días sobre política monetaria, sustituyendo así al jefe del organismo, Kazuo Ueda, que se encuentra hospitalizado por un quiste hepático.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de mayo de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos.

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Fez (Marruecos).- Fundada en el siglo XIV y activa hasta hoy en día, la biblioteca Al Qarawiyyin atesora miles de manuscritos de distintas ramas de conocimiento, entre ellas del famoso historiador del siglo XIV Ibn Jaldún o el místico sufí granadino del siglo XI Ibn Tufayl, que han sobrevivido al paso de los siglos en el corazón histórico de la ciudad marroquí Fez.

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Madrid.- Tom Holland y Zendaya charlan con EFE sobre la película ‘Spider-Man: Brand New Day’, una nueva entrega de la saga cinematográfica del superhéroe de Marvel que se estrenará el próximo 29 de julio y que sus protagonistas promocionan este martes en Madrid.

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Amán.- Hajj Ibrahim, de 72 años, lleva décadas apoyando a Argentina en los mundiales de fútbol desde un café de Zarqa, al noreste de Amán (Jordania), pero en este Mundial su primer equipo será otro: el de su país, que mañana disputará el primer partido de su historia en la competición.

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lgs/EFETV

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