Martes 16 de septiembre de 2025 (19.30 GMT)

8 minutos

Madrid, 15 sep (EFE).-

Ginebra.- La Comisión Internacional Investigadora de la ONU para los territorios palestinos ocupados entrega sus conclusiones sobre si Israel está cometiendo o no un genocidio contra la población palestina en Gaza.

(Foto) (Vídeo)

Jan Yunis/Gaza/Jerusalén.- Son pocos los residentes que continúan en la ciudad de Gaza, que está bajo orden de desalojo total, que pueden permitirse ir al sur con un medio de transporte y sabiendo que tendrán un lugar donde cobijarse por las altas cifras que hay que desembolsar. Solo el alquiler de un vehículo o la compra de una tienda de campaña y el alquiler, en muchos casos, de una parcela donde instalarla, suponen más de 2.000 dólares.

(Foto) (Vídeo)

Lisboa.- El Forward College, el centro universitario, donde estudia Sofía de Borbón Ortiz en Portugal, abre sus puertas a EFE para mostrar sus instalaciones en el centro Lisboa, donde su cofundadora, Céline Boisson, asegura que la infanta es tratada como una alumna más.

(Foto) (Vídeo)

Leópolis (Ucrania).- Rusia intensifica los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, donde crece la preocupación de que vuelva a ser objetivo de masivos bombardeos con misiles y drones durante la temporada más fría, siendo el sistema de extracción y distribución de gas considerado especialmente vulnerable.

(Foto) (Vídeo)

Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el exprimer ministro italiano y expresidente del BCE, Mario Draghi, pronuncian discursos en una conferencia de alto nivel organizada con motivo del primer aniversario de la presentación del conocido como «informe Draghi» sobre la competitividad de la UE.

(Foto) (Vídeo)

Bruselas.- El Secretario de Estado, Fernando Sampedro, hace declaraciones a los medios antes de participar en Bruselas en el Consejo de Asuntos Generales de la UE.

(Foto) (Vídeo)

Copenhague.- Consejo informal de ministros de Sanidad de la Unión Europea (UE), al que asiste la ministra española, Mónica García Gómez, y en el que se examinará, entre otras cosas, la propuesta de la Comisión Europea para una estrategia de los Veintisiete para el sector de las ciencias de la vida, así como la estrategia para las contramedidas médicas.

(Vídeo)

Berlín.- El canciller y el presidente de Alemania, Friedrich Merz y Frank-Walter Steinmeier, respectivamente, reciben por separado a su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en lo que será el primer viaje oficial del nuevo jefe de Estado a Berlín desde que asumió su cargo el pasado 6 de agosto.

(Foto) (Vídeo)

Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne en Berlín con su homóloga sueca, María Malmer Stenergard, con quien ofrecerá posteriormente declaraciones.

(Foto) (Vídeo)

París.- 16 empresas peruanas del sector textil participan en el salón Première Vision de París, donde presentarán colecciones en alpaca y algodón Pima con el objetivo de consolidar la presencia del país andino en el mercado europeo de la moda sostenible.

(Foto) (Vídeo)

Liverpool (R. Unido).- El Atlético de Madrid prepara su primer partido de Liga de Campeones que le enfrentará al Liverpool.

(Foto) (Vídeo)

Argel.- La misión de la Unión Europea (UE) en Argelia y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) analizan la prestación de asistencia alimentaria vital en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

(Foto) (Vídeo)

Nueva York.- Conferencia de prensa del secretario general de la ONU, António Guterres, para explicar la agenda de la próxima Asamblea General, que inicia su 80 periodo de sesiones el 23 de septiembre en un periodo de incertidumbre no solo por las guerras de Gaza y Ucrania, sino por los repetidos ataques del presidente estadounidense Donald Trump contra la organización.

(Foto) (Vídeo)

Bogotá.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emite las primeras sentencias contra siete ex integrantes del último secretariado de la antigua guerrilla de las FARC por los secuestros cometidos durante el conflicto armado colombiano.

(Foto) (Vídeo)

Asunción.- La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) se reúne por primera vez en Paraguay con la participación como oradores de los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; el enviado especial de la Presidencia de Estados Unidos para Venezuela, Richard Grenell, y el actor mexicano Eduardo Verástegui.

(Foto) (Vídeo)

La Habana.- «¿Hasta cuándo es esto? No podemos más”, dice a EFE indignada Zoila. Esta madre cubana lleva más de 20 días sin agua potable en su barrio del centro de La Habana, entre derrumbes, apagones, faltan medicinas y alimentos. Ella le pone voz a la desesperación social ante la profunda crisis económica que devora la isla.

(Foto) (Vídeo)

Miami (EE.UU.).- La Torre de la Libertad (Freedom Tower), el edificio histórico más emblemático de Miami que cumple 100 años, reabre sus puertas tras dos años de renovación con nuevas exhibiciones que rinden homenaje a los migrantes que hallaron refugio en la ciudad y con la primera muestra en EE.UU. realizada en alianza con el Museo de la FIFA.

(Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- Reunión informal de cancilleres del Mercosur, en la que se firmará el acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza su primer desfile del Día de la Independencia, un evento que defiende el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país.

(Foto) (Vídeo)

Quito.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025 para América Latina y el Caribe, titulado “Bajo presión: recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe”, donde se evidencia un freno al registar casi una de cada personas en situación de pobreza, mientras que más del 30 % permanece en situación de vulnerabilidad.

(Foto) (Vídeo)

Nueva York.- YouTube celebra en Nueva York su evento anual «Made on YouTube», donde el director ejecutivo de la compañía, Neal Mohan, anunciará las últimas actualizaciones y funciones de la plataforma.

(Foto) (Vídeo)

Nueva York.- Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de la aseguradora médica UnitedHealthcare, está llamado al tribunal en el caso de los fiscales del estado de Nueva York.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, presenta este martes ‘Canal de Panamá: Visión del futuro’, en medio de las tensiones con Estados Unidos por las amenazas de Donald Trump por «recuperar» la vía.

(Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- Argentina marca 70 años del golpe de Estado que derrocó el 16 de septiembre de 1955 a Juan Domingo Perón y representó el comienzo de la proscripción del peronismo en el país.

(Foto) (Vídeo)

Bogotá.- Sexta edición de Latam Leaders Summit, organizada por la Asociación Mundial de Periódicos (WAN-IFRA), que durante dos días analizará los principales problemas a los que se enfrentan hoy los líderes de la industria.

(Foto) (Vídeo)

Cuenca (Ecuador).- Una marcha liderada por el excandidato presidencial y líder ambiental indígena Yaku Pérez recorre las calles de la ciudad de Cuenca en contra del proyecto minero Loma Larga, a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals, al considerar que puede poner en riesgo el complejo de lagunas de Quimsacocha, que se encuentran cerca de la ciudad.

(Foto) (Vídeo)

epp/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.