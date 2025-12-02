Martes 2 de diciembre 2025 (08.00 GMT)

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne este martes en Moscú con el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, con quien abordará la marcha de la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebra la novena reunión de su Gabinete en un momento marcado por el incremento de la presión de Washington sobre Caracas o las negociaciones para lograr la paz en Ucrania.

Caracas.- Líderes de organizaciones no gubernamentales y de partidos políticos opositores de Venezuela discuten sobre los beneficios de una negociación entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe. Auditorio César Ríos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.

Tegucigalpa.- El lento escrutinio en las elecciones generales de Honduras del domingo sigue sin definir un ganador, con un ajustado pulso entre los dos candidatos principales conservadores, Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional -y para quien el presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó el voto-, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Tegucigalpa.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presenta su informe preliminar sobre las elecciones generales en Honduras.

Yakarta/Colombo/Bangkok.- Indonesia y Sri Lanka buscan supervivientes en las zonas afectadas por las inundaciones, con centenares de desaparecidos en ambos países y más de un millar de fallecidos por lluvias que también afectaron al sur de Tailandia.

Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa en la víspera de una reunión de ministros aliados de Exteriores, con las negociaciones para la paz en Ucrania como telón de fondo.

Bruselas.- La ministra española de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios a su llegada al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Sanidad).

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, realiza un anuncio relacionado con su iniciativa para crear «Cuentas Trump», fondos cotizados para niños nacidos entre 2025 y 2028 para los que el Gobierno realizará un depósito inicial único de 1.000 dólares por menor.

Berlín.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homólogo egipcio, Badr Abdelatty.

Dublín.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, efectúa una visita oficial a la República de Irlanda en otra etapa de sus contactos en capitales europeas.

Miami.- La universidad Miami Dade College (MDC) convoca este martes a una nueva votación para decidir si regala un terreno público en la ciudad para la polémica construcción de la biblioteca oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que ha despertado protestas de la comunidad.

Buenos Aires.- Alejandra Monteoliva, hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Javier Milei, asume este martes el cargo de ministra de Seguridad Nacional en reemplazo de Patricia Bullrich, quien ocupará a partir de la próxima semana una banca en el Senado.

París.- La OCDE publica su informe de perspectivas económicas con previsiones detalladas para todos sus países miembros y para las grandes economías emergentes, que actualiza en particular las proyecciones que hizo en septiembre teniendo en cuenta, entre otros, las últimas evoluciones de la guerra comercial abierta por Donald Trump.

París.- Tres sindicatos franceses organizan una jornada de huelga contra los recortes del proyecto de presupuesto del Gobierno, que debe dejarse sentir en particular en el transporte público, en la educación y en la Administración.

Antigua (Guatemala).- La ciudad colonial de Antigua Guatemala acoge la ceremonia de ‘Latin America’s 50 Best Restaurants’, donde se elegirán los mejores restaurantes de Latinoamérica en 2025.

Beirut.- El papa León XIV celebra una misa en el paseo marítimo de Beirut para decenas de miles de personas después de haber rezado en el puerto de la ciudad donde en agosto de 2020 se produjo la terrible explosión que causó más de 200 muertos y enorme devastación.

Beirut.- El papa León XIV acude para un momento de oración silenciosa al puerto de Beirut donde en 2020 se produjo una devastadora explosión que causó más de 200 víctimas y miles de heridos

Beirut.- El papa León XIV visita el hospital de la Cruz en Jal ed Dib en el último día de su visita a Líbano.

Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo escucha quejas ciudadanas sobre la imparcialidad de TVE y TV3.

Bruselas – El fabricante alemán de vehículos BMW presenta en Bruselas sus últimos modelos e innovaciones, con demostraciones concretas sobre su estrategia de cara a la transición hacia la movilidad sostenible en un evento donde su director general, Oliver Zipse, dará detalles sobre la estrategia de la compañía.

Ahrensfelde (Alemania).- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, pone en servicio la nueva unidad antidrones de la Policía Federal en Ahrensfelde (Brandeburgo).

Estocolmo.- La fundación sueca Right Livelihood Award celebra la ceremonia de entrega del denominado Nobel alternativo, que este año ha distinguido a la red Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC) y el abogado guameño Julian Aguon, al movimiento birmano Justice for Myanmar, a la activista por la democracia taiwanesa Audrey Tang y al sudanés Emergency Response Rooms.

París – En medio de la crisis de reputación provocada por el robo en una de sus salas y el cierre de una galería por problemas estructurales, el Museo del Louvre reabre la galería de los Cinco Continentes, que agrupa obras de África, América, Asia, Europa y Oceanía, además de las salas que incluyen la pintura española italiana de los siglos XVII y XVIII, que incluyen nuevas medidas de seguridad.

Londres.- Subasta del Huevo de Invierno de Fabergé, con un precio de salida estimado de 2 millones de libras.(foto)(vídeo)

Bogotá.- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero participa en el ‘Encuentro Nacional de Fuerzas Progresistas’, un foro en el que estarán presentes los principales aspirantes de la izquierda colombiana a las elecciones presidenciales de 2026.

Nueva York/Washington.- Autoridades de EE. UU. advirtieron que diversas zonas del centro y la costa este del país serán afectadas por una ola de frío a partir de este martes.

San José.- El Museo Nacional de Costa Rica presenta un lote de piezas arqueológicas costarricenses recuperadas en Estados Unidos.

Guadalajara (México).- Josep Borrell, político y diplomático español y José Miguel Insulza, senador y exsecretario general de la OEA hablan, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, sobre la reconfiguración de la relación Estado-ciudadanía en América Latina y Europa.

Montevideo.- La Embajada de España en Uruguay entrega un nuevo Premio Iberoamericano Federico García Lorca contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Miami.- La compañía Florida Power & Light distribuirá este martes unos 200 árboles de Navidad a familias de bajos ingresos en Miami.﻿

Washington.- Ceremonia de encendido del árbol de Navidad del Capitolio.

Miami.- La mayor ciudad de Florida se transforma en un centro cultural del mundo con el comienzo de ‘Miami Art Week’ (Semana del Arte de Miami), en la que convergen cerca de 20 ferias artísticas y más de 1.200 galerías, incluyendo coleccionistas locales como el argentino-cubano-estadounidense Jorge M. Pérez.

Los Ángeles.- La actriz Sarah Paulson devela este martes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Londres.- ¿Y si después de la muerte tuvieras que elegir, en el más allá, con qué persona quieres pasar el resto de tu existencia? Este es el dilema esencial que propone ‘Eternity’, una peculiar comedia romántica sobre la que conversan su director, David Freyne, y dos de sus protagonistas, Elizabeth Olsen y Miles Teller, en una entrevista con EFE en Londres.

Nueva York.- La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) organiza una jornada sobre «el poder de una marca» en el mirador SUMMIT One Vanderbilt de Nueva York, con el entrenador de la selección masculina, Lionel Scaloni, como ponente estrella de la vigente campeona del mundo.

