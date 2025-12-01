Martes 2 de diciembre de 2025 (20.30 GMT)

6 minutos

Madrid, 1 nov (EFE).-

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne este martes en Moscú con el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, con quien abordará la marcha de la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa en la víspera de una reunión de ministros aliados de Exteriores, con las negociaciones para la paz en Ucrania como telón de fondo.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presenta su informe preliminar sobre las elecciones generales en Honduras.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homólogo egipcio, Badr Abdelatty.

(foto)(vídeo)

Beirut.- El papa celebra una misa en el paseo marítimo de Beirut para decenas de miles de personas después de haber rezado en el puerto de la ciudad donde en agosto de 2020 se produjo la terrible explosión que causó más de 200 muertos y enorme devastación.

(foto)(vídeo)

Yakarta/Colombo/Bangkok.- Indonesia y Sri Lanka buscan supervivientes en las zonas afectadas por las inundaciones, con centenares de desaparecidos en ambos países y más de un millar de fallecidos por lluvias que también afectaron al sur de Tailandia.

(foto)(vídeo)

París.- La OCDE publica su informe de perspectivas económicas con previsiones detalladas para todos sus países miembros y para las grandes economías emergentes, que actualiza en particular las proyecciones que hizo en septiembre teniendo en cuenta, entre otros, las últimas evoluciones de la guerra comercial abierta por Donald Trump.

(foto)(vídeo)

París.- Tres sindicatos franceses organizan una jornada de huelga contra los recortes del proyecto de presupuesto del Gobierno, que debe dejarse sentir en particular en el transporte público, en la educación y en la Administración.

(foto)(vídeo)

Antigua Guatemala.- La ciudad colonial de Antigua Guatemala acoge la ceremonia de ‘Latin America’s 50 Best Restaurants’, donde se elegirán los mejores restaurantes de Latinoamérica en 2025.

(foto)(vídeo)

París – En medio de la crisis de reputación provocada por el robo en una de sus salas y el cierre de una galería por problemas estructurales, el Museo del Louvre reabre la galería de los Cinco Continentes, que agrupa obras de África, América, Asia, Europa y Oceanía, además de las salas que incluyen la pintura española italiana de los siglos XVII y XVIII, que incluyen nuevas medidas de seguridad.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo escucha quejas ciudadanas sobre la imparcialidad de TVE y TV3.

(foto)(vídeo)

Bruselas – El fabricante alemán de vehículos BMW presenta en Bruselas sus últimos modelos e innovaciones, con demostraciones concretas sobre su estrategia de cara a la transición hacia la movilidad sostenible en un evento donde su director general, Oliver Zipse, dará detalles sobre la estrategia de la compañía.

(foto)(vídeo)

Ahrensfelde (Alemania).- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, pone en servicio la nueva unidad antidrones de la Policía Federal en Ahrensfelde (Brandeburgo).

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La ministra española de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios a su llegada alConsejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Sanidad).

(foto)(vídeo)(directo)

Estocolmo.- La fundación sueca Right Livelihood Award celebra la ceremonia de entrega del denominado Nobel alternativo, que este año ha distinguido a la red Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC) y el abogado guameño Julian Aguon, al movimiento birmano Justice for Myanmar, a la activista por la democracia taiwanesa Audrey Tang y al sudanés Emergency Response Rooms.

(vídeo)

Londres.- Subasta del Huevo de Invierno de Fabergé, con un precio de salida estimado de 2 millones de libras.

(foto)(vídeo)

Londres.- ¿Y si después de la muerte tuvieras que elegir, en el más allá, con qué persona quieres pasar el resto de tu existencia? Este es el dilema esencial que propone ‘Eternity’, una peculiar comedia romántica sobre la que conversan su director, David Freyne, y dos de sus protagonistas, Elizabeth Olsen y Miles Teller, en una entrevista con EFE en Londres.

(vídeo)

Caracas.- Líderes de organizaciones no gubernamentales y de partidos políticos opositores de Venezuela discuten sobre los beneficios de una negociación entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe. Auditorio César Ríos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero participa en el ‘Encuentro Nacional de Fuerzas Progresistas’, un foro en el que estarán presentes los principales aspirantes de la izquierda colombiana a las elecciones presidenciales de 2026.

(foto)(vídeo)

San José.- El Museo Nacional de Costa Rica presenta un lote de piezas arqueológicas costarricenses recuperadas en Estados Unidos.

(foto)(vídeo)

Guadalajara (México).- Josep Borrell, político y diplomático español y José Miguel Insulza, senador y exsecretario general de la OEA hablan, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, sobre la reconfiguración de la relación Estado-ciudadanía en América Latina y Europa.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) organiza una jornada sobre «el poder de una marca» en el mirador SUMMIT One Vanderbilt de Nueva York, con el entrenador de la selección masculina, Lionel Scaloni, como ponente estrella de la vigente campeona del mundo.

(foto)(vídeo)

lgs/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.