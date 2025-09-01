Martes 2 de septiembre de 2025 (19.30 GMT)

Jerusalén.- Decenas de reservistas que han servido en la ofensiva israelí en Gaza se unen para protestar en Tel Aviv contra los planes de ocupación del enclave palestino del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Pekín – El presidente chino, Xi Jinping, se reúne en Pekín a su homólogo ruso, Vladímir Putin, después de que ambos participasen en la cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái y en un contexto marcado por las crecientes tensiones globales y las complejas relaciones de ambos con Estados Unidos.

Kabul.- Las operaciones de rescate continúan en Afganistán después de que más de 800 personas muriesen y unas 2.700 resultaran heridas en un terremoto de magnitud 6,0, con varias réplicas, que sacudió el este del país la madrugada del domingo al lunes, provocando deslizamientos de tierra que bloquean carreteras e impiden acceder a zonas remotas.

Moscú.- Los persistentes ataques de drones ucranianos contra la infraestructura petrolera y gasística rusa han neutralizado aproximadamente una quinta parte de sus capacidades de producción de combustible, una situación que es crítica en algunas regiones de este país.

Leópolis (Ucrania).- Funeral por el expresidente de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) Andrí Parubi, asesinado el 30 de septiembre pasado en la ciudad de Leópolis.

Bruselas.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el expresidente Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas.

Brasilia.- La fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por el presunto intento de golpe de Estado comenzó en el Tribunal Supremo con la lectura del informe del juez instructor, Alexandre de Moraes, tras lo cual seguirán los alegatos de acusación y defensa y el voto de los magistrados. El proceso podría extenderse hasta los días 3, 9, 10 y 12 de septiembre.

París.- El primer ministro francés, François Bayrou, recibe a los líderes de la Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen y Jordan Bardella, en una ronda de encuentros para discutir su ajuste presupuestario, seis días antes de la moción de confianza que él mismo ha convocado para el 8 de septiembre.

La Paz.- La Justicia de Bolivia inicia la parte final del proceso penal con una posible sentencia contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alaix, uzgados por el presunto encubrimiento de los abusos del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, en una investigación por crímenes que este habría cometido a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII.

Ciudad de México.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llega a México en una visita donde se reunirá con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y otros funcionarios para impulsar acciones rápidas y decisivas contra el narcotráfico, la inmigración ilegal, el comercio y promover la prosperidad económica (foto)(vídeo)

Senggigi (Indonesia).- Continúa en Indonesia la investigación sobre el caso de la española Matilde Muñoz, cuyo presunto asesinato en la isla de Lombok han confesado dos hombres ya detenidos y vinculados al hotel en el que se alojaba, mientras la autoridades podría realizar este martes la autopsia tras recibir la autorización de la familia.

Venecia.- Sofia Coppola promete un retrato “íntimo y no convencional” del diseñador Marc Jacobs en su documental ‘Marc by Sofia’, que se presenta hoy fuera de concurso en el Festival de Venecia, mientras que en la competición llegan Kathryn Bigelow con la cinta de acción ‘A house of dynamite’ y el francés François Ozon con ‘L’ètranger’, un romance de ecos trágicos en las costas argelinas.

Liubliana.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza hoy una visita a Eslovenia, donde se reunirá con la cúpula del Gobierno esloveno.

Zagreb.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza hoy una visita a Zagreb, donde se reunirá con la cúpula del Gobierno croata.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe a la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter.

Bled (Eslovenia).- 20ª edición del Foro Estratégico de Bled, bajo el moto «Un mundo fuera de control» al que acudirán líderes, expertos y visionarios a explorar el papel de Europa en la construcción de un futuro más estable, cooperativo y resiliente.

Ciudad de México.- La organización Greenpeace presenta en México, junto con representantes de otras comunidades desplazadas, académicos y un colectivo de organizaciones, la Propuesta de Política Nacional de Desplazamiento Climático.

Ciudad de México.- Una delegación vasca de 23 empresas liderada por la consejera de Alimentación, Amaia Barredo, promociona en Ciudad de México el vino de Rioja Alavesa, la sidra y el txakoli.

Naciones Unidas.- El embajador de Corea del Sur ante la ONU presenta el programa de trabajo mensual para el mes de septiembre del Consejo de Seguridad, en su calidad de presidente rotatorio del organismo.

Cartagena de Indias (Colombia).- Llegan al puerto de Cartagena de Indias los primeros vagones para el Metro de Bogotá, cuya primera línea está en construcción.

Buenos Aires.- El icónico teatro Gran Rex de Buenos Aires alberga las finales del Mundial de Tango 2025 en la categoría Tango Escenario.

El Cairo.- La muerte de 18 jornaleras -en su mayoría adolescentes- en un accidente de tráfico en Egipto es un síntoma más de la precariedad laboral del sector agrícola del país, del que proceden buena parte de las frutas y verduras que llegan a los mercados europeos tras ser recolectadas en su mayoría por mujeres y niñas pobres.

