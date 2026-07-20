Martes 21 de julio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 20 jul (EFE).-

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo libanés, Joseph Aoun, para abordar las negociaciones de paz con Israel, tras las seis rondas de contactos que han mantenido el Líbano, Israel y Estados Unidos tanto en Washington como en Roma.

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Manila.- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea inician una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán (Vídeo) (Foto)

Londres.- El flamante primer ministro británico, Andy Burnham, completa hoy la lista de su nuevo gobierno con el que tendrá que encarar las numerosas expectativas creadas por su llegada al número 10 de Downing Street.

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Roma.- La FAO y otras cuatro agencias de Naciones Unidas presentan en Roma el informe anual «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026 (SOFI 2026)», que analiza las tendencias del hambre a nivel mundial y presenta posibles escenarios ante la coyuntura internacional. (Se enviará una nota suelta sobre los datos regionales en Latinoamérica y el Caribe)

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Miami.- El Departamento de Estado de EE.UU. envía el primer cargamento de ayuda humanitaria a Cuba por valor de 100 millones de dólares, que contiene alimentos y productos de higiene, en línea con la oferta realizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el pasado mayo, para paliar la creciente escasez de alimentos, medicinas, combustible y otros servicios esenciales en la isla. (Vídeo) (Foto)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, con honores militares en la Cancillería Federal, en un encuentro centrado en las relaciones bilaterales y la política internacional tras el que ambos líderes protagonizarán una rueda de prensa.

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Lima.- Familiares de las víctimas de la violencia de Estado durante el conflicto armado interno (1980-2000), de las víctimas de la represión a las protestas antigubernamentales entre 2022 y 2023, y de los últimos casos de violencia policial se pronuncian contra las recientes leyes dictadas por el Congreso de Perú que consideran que favorecer la impunidad de policías y militares, en vísperas de la investidura presidencial de Keiko Fujimori, cuyo partido promovió estas normas.

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Tegucigalpa.- Organizaciones feministas de Honduras, con apoyo de Oxfam y la Cooperación Española, presentan el estudio ‘Paridad formal, poder desigual’, un documento que plantea propuestas para fortalecer la participación política de las mujeres y avanzar hacia una representación efectiva en los espacios de toma de decisiones.

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epp/EFETV

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