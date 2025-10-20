Martes 21 de octubre de 2025 (19.30 GMT)

4 minutos

Madrid, 20 oct (EFE).-

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúne este martes con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para discutir la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza mientras el enclave palestino vive la fragilidad de la tregua tras los ataques israelíes que han causado decenas de muertos.

(Foto)(Vídeo)

París.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy entra a la prisión parisiense de La Santé por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación a la financiación libia de su campaña presidencial de 2007.

(Foto)(Vídeo)

Leópolis (Ucrania).- En medio de los continuos ataques de Rusia contra el sistema energético, que amenazan el acceso de la población ucraniana a la electricidad, el gas y la calefacción ante la caída de las temperaturas, las autoridades se centran en mejorar la protección de la infraestructura frente a drones y misiles, así como en proteger a la población de los peores efectos de los daños.

(Foto)(Vídeo)

Gabes (Túnez).- La región de Gabes, en la costa este de Túnez, está llamada a una huelga general para exigir el desmantelamiento de un complejo químico en la zona, que emite gases contaminantes que causaron problemas respiratorios a varios cientos de personas y daños medioambientales.

(Foto)(Vídeo)

París.- La Galerie de l’Institut, en París, presenta una exposición sobre el Picasso dibujante, con un centenar de obras realizadas entre 1903 y 1972.

(Foto)(Vídeo)

Lisboa.- El chef español Nacho Manzano, con el primer restaurante asturiano con tres Estrellas Michelin, y el portugués José Avillez, con varias Estrellas en distintos restaurantes, participan en la primera sesión de ‘Diálogos Transfronterizos», organizada por el instituto Cervantes de Lisboa para ofrecer su perspectiva sobre el panorama gastronómico de ambos países.

(Foto)(Vídeo)

Londres.- Los técnicos del Arsenal y del Atlético de Madrid ofrecen una rueda de prensa tras el enfrentamiento de Liga de Campeones.

(Foto)(Vídeo)

Nueva Delhi.- La India celebra uno de los principales festivales del calendario hindú, el «festival de las luces» o Diwali, que impulsa la economía interna y acelera la llegada de la contaminación a la capital.

(Foto)(Vídeo)

Tokio.- El Parlamento de Japón acoge la votación para elegir al nuevo primer ministro del país tras la renuncia de Shigeru Ishiba a raíz de los malos resultados electorales cosechados durante su poco más de un año de legislatura.

(Foto)(Vídeo)

Hong Kong.- En los valles ocultos de Hong Kong, una de las regiones más urbanizadas del mundo, comunidades rurales y grupos ecologistas protagonizan un discreto resurgir agrícola para preservar la tierra y la tradición frente a la especulación y los efectos del cambio climático.

(Foto)(Vídeo)

Portobelo (Panamá).- Miles de peregrinos vuelven un año más a hacer su penitencia de rodillas ante el Cristo Negro, conocido como ‘El Nazareno de Portobelo’, un pequeño pueblo pesquero ubicado en el Caribe de Panamá.

(Foto)(Vídeo)

Ciudad de México.- La fundación Ashoka y otras organizaciones civiles presentan el Festival Hola América que se celebrará en noviembre en la Ciudad de México.

(Foto)(Vídeo)

epp/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.