Martes 24 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

6 minutos

Madrid, 23 feb (EFE).-

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU trata la situación en Ucrania justo cuatro años después del comienzo de la guerra.

Kiev.- Los presidentes de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, António Costa, visitan Ucrania con motivo de los cuatro años de la invasión a gran escala del país iniciada por Rusia el 24 de febrero de 2022, para subrayar el apoyo europeo al país tras reducir EE.UU. drásticamente su ayuda y cuando Kiev y Moscú negocian un eventual alto el fuego con mediación estadounidense.

Bruselas.- El Parlamento Europeo celebra un pleno extraordinario por el cuarto aniversario del inicio de la guerra en Ucrania.

Leópolis (Ucrania).- En el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala, las familias de miles de soldados ucranianos caídos visitan las tumbas de sus seres queridos para honrar su contribución a frenar el avance ruso, con la esperanza de que su sacrificio no haya sido en vano, mientras el desenlace de la guerra sigue siendo incierto.

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, hace balance de su primer año de Gobierno en un discurso del Estado de la Unión ante las dos Cámaras del Congreso, en el que abordará sus propuestas para evitar un descalabro en las elecciones legislativas de noviembre, el revés del Supremo a sus aranceles de emergencia, su cada vez más impopular política migratoria y una economía que no ha resuelto la creciente desigualdad.

Pekín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, llega a China en su primera visita oficial al país como jefe de Gobierno, en un contexto marcado por el regreso de China como principal socio comercial de Alemania y por tensiones en torno a tierras raras, tecnología y fricciones transatlánticas.

Lima.- El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, congresista del partido marxista Perú Libre, nombra a sus ministros del Gobierno de transición, encabezados como primer ministro por el economista neoliberal Hernando De Soto.

Brasilia.- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil juzga a los presuntos autores intelectuales del asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, un crimen que se convirtió en un símbolo de resistencia contra la violencia política en el país.

Taybeh (Cisjordania).- Las calles de Taybeh, el último pueblo en Cisjordania ocupada completamente cristiano, se muestran casi vacías. La falta de trabajo y de permisos para trabajar en Israel y sortear los controles militares, así como el acoso constante de nuevos colonos, hacen que más y más vecinos se vean obligados a abandonar Tierra Santa.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta al Congreso mexicano la iniciativa de reforma electoral que busca principalmente la reducción del costo de las elecciones y bajar el financiamiento a los partidos políticos.

Miami (EEUU).- El exilio cubano espera que, tras la captura del venezolano Nicolás Maduro, Estados Unidos impute ahora al expresidente cubano Raúl Castro, cuando este martes se cumplen 30 años del derribo, en La Habana, de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro pilotos que participaban en misiones para asistir a balseros que huían de la isla.

París.- La Asamblea Nacional francesa (Cámara baja) vota la ley sobre la eutanasia, que de salir aprobada deberá ser examinada de nuevo en el Senado.

Londres.- Servicio religioso en la Catedral Católica Ucraniana en conmemoración del cuarto aniversario de la invasión rusa en Ucrania.

Miami.- La NASA enfrenta por lo menos otro mes de demora para el lanzamiento de Artemis II alrededor de la Luna tras el hallazgo de un nuevo fallo en el suministro de helio que obligará a desmontar este martes el potente cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la plataforma de lanzamiento y devolverlo al hangar.

Londres.- El comediante y actor Russell Brand comparece ante el juez para responder por las acusaciones de siete delitos sexuales contra cuatro mujeres, presuntamente cometidos entre 1999 y 2009.

Ciudad de Panamá.- La Secretaria de Estado de Cooperación de España, Eva Granados, participa en el acto de firma de la Comisión Mixta y Alianza para el Desarrollo Sostenible Panamá – España.

Cartagena (Colombia).- Comienza la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), organizada por la FAO y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura de Colombia.

La Paz.- El Fondo de Población de las Naciones Unidas presenta en Bolivia el informe ‘Hilos de vida rotos’ sobre los desafíos actuales de la mortalidad materna en el país andino en el que mueren más de 300 mujeres al año durante los partos.

Lisboa.- Lisboa se está quedando huérfana de las cafeterías y pastelerías tradicionales que han acompañado a muchas generaciones, ante una oleada de cierres derivada del alto precio de los alquileres y el turismo masivo, para el que se abren otro tipo de establecimientos.

Lima.- Una de las cafeterías de moda de Lima, considerada capital gastronómica de Latinoamérica, triunfa con cachapas de queso, arepas y pan de guayaba, una pista de que la comida venezolana ya forma parte de la reconocida gastronomía peruana, moldeada gracias a una serie de fusiones productos de distintas olas migratorias que llegaron al país andino.

