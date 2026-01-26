Martes 27 de enero de 2026 (20.30 GMT)

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ofrecerá un discurso en las afueras de Des Moines, Iowa, de cara a impulsar a los republicanos para las elecciones de medio mandato de noviembre.

Nueva Delhi.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi, cuando el bloque e India ultiman la firma de un acuerdo de libre comercio tras dos décadas de negociaciones.

Caracas.- El Comité de Madres en Defensa de la Verdad de Venezuela presenta en rueda de prensa el proyecto de ley de amnistía en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos, tras el anuncio el pasado 8 de enero por parte del Gobierno venezolano de la liberación de un «número importante de personas».

Tegucigalpa.- El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura asumirá este martes como presidente de Honduras tras un proceso electoral marcado por la tensión política, el apoyo a su candidatura del mandatario estadounidense, Donald Trump, y un retraso de casi un mes en la proclamación de los resultados oficiales, rechazados por el Gobierno saliente de Xiomara Castro.

Bangkok.- Tailandia se prepara para la celebración de un referéndum con el objetivo de cambiar la Constitución, promulgada tras el golpe militar de 2014, una iniciativa de un partido reformista que ha suscitado gran interés en un país en el que el Ejército y la monarquía aún controlan las instituciones.

Nueva York.- El fuerte temporal invernal persistirá este martes en gran parte de EE. UU., especialmente en la costa este y el noreste, con más nieve, lluvia helada y temperaturas extremadamente bajas, lo que complica el transporte en carreteras y aeropuertos y aumenta el riesgo de cortes de energía.

Ciudad Juárez (México).- Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que cuestiona la vigencia y utilidad del Tratado con México y Canadá (T-MEC), han incrementado la incertidumbre económica en la frontera norte, donde especialistas y representantes empresariales advierten un 2026 marcado por cautela, freno a las inversiones y pérdida de empleos. (foto)(vídeo)

Bruselas.- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, participa un diálogo con el director y fundador del Brussels Institute for Geopolitics (BIG), Luuk van Middelaar, sobre España y el actual momento internacional y sus múltiples desafíos.

Bruselas.- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, participa en la inauguración de un mural conmemorativo sobre el 40 aniversario de la adhesión de España a la UE.

Qamishli (Siria).- Rusia retira sus tropas de la base del noreste de Siria.

Montevideo.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico sobre actividad, empleo y desempleo para diciembre de 2025.

Berlín.- Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto.

Moscú.- Ceremonia anual en conmemoración del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto.

Montevideo.- En medio de una temporada estival marcada por la sequía, el presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri, explica en una entrevista con EFE que las autoridades uruguayas se reúnen periódicamente para analizar la situación hídrica del país, mientras proyectan un ambicioso plan de inversiones para asegurar el abastecimiento de agua potable en ese país.

Londres.- La academia británica de cine y televisión BAFTA anuncia las nominaciones a sus premios anuales, considerados la antesala de los Oscar de Hollywood, que se entregarán en una ceremonia en Londres el 22 de febrero.

Nueva York (EEUU).- El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel actúa con la Filarmónica de Nueva York en el emblemático Radio City Music Hall por primera vez en un concierto en el que este escenario estrenará el nuevo sistema de sonido Sphere Immersive Sound. (foto)(vídeo)

Londres.- Exposición de los bocetos ganadores del Premio al diseño arquitectónico, que cada año organiza el Festival Mundial de Arquitectura y el Museo Sir John Soane.

París.- Chaumet presenta su colección de alta joyería en el segundo día de la semana de la alta costura de París.

Ciudad de Panamá.- Se celebra en la capital panameña el Foro ICEX Panamá 2026, un espacio de encuentro diseñado para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre España y Panamá en sectores estratégicos para el desarrollo del país.

Lisboa.- Lisboa recibe al Real Madrid, que disputará mañana, miércoles, frente al Benfica, de José Mourinho, un partido de la Liga de Campeones.. Ambos equipos llevarán a cabo jornadas de entrenamiento y sus directores técnicos, José Mouriño y Álvaro Arbeloa, ofrecerán ruedas de prensa.

Poissy (Francia).- El PSG se entrena en su campus en Poissy la víspera del partido de Liga de Campeones que juega en casa, en el Parque de los Príncipes, ante el inglés Newcastle.

Poissy (Francia).- El entrenador del PSG, el español Luis Enrique, ofrece una rueda de prensa la víspera del partido de Liga de Campeones que su equipo juega en casa, en el Parque de los Príncipes, ante el inglés Newcastle.

