Martes 28 de octubre de 2025 (08.00 GMT)

Santiago de Cuba/San Juan/Santo Domingo.- El huracán Melissa mantiene en emergencia a Cuba, Jamaica, Haití y la República Dominicana en su avance por el Caribe, provocando evacuaciones masivas, cortes de agua y electricidad, y el cierre de puertos y aeropuertos, mientras las autoridades refuerzan las medidas de prevención ante la posibilidad de daños potencialmente devastadores en toda la región.

Tokio.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometieron este martes desde Tokio a llevar su alianza a «una nueva era dorada» con la firma de acuerdos y en medio de negociaciones comerciales

Jerusalén.- El alto el fuego persiste en la Franja de Gaza, a la espera de que Hamás entregue nuevos cuerpos de los 13 rehenes que siguen en el enclave y a que entre más ayuda humanitaria para la población.

Estocolmo.- Los países nórdicos y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se reúnen en Estocolmo en el marco del Consejo Nórdico, la cumbre política más importante de la región, en la que tratarán su apoyo a Ucrania.

Kiev.- España, Suecia, Países Bajos y Luxemburgo hacen entrega a las autoridades ucranianas de 12 vehículos medicalizados para atender a desminadores heridos mientras limpian el terreno de explosivos que han adquirido junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Kuala Lumpur.- El primer ministro chino, Li Qiang, criticó este martes los «aranceles desproporcionados» sobre Asia durante el último día de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, en la que el domingo participó el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien se encuentra en plena gira asiática.

Pekín.- Diez años después de que China derogara la política del hijo único, la segunda economía del planeta enfrenta una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y el descenso continuado de su población a pesar de la cascada de incentivos aprobados para tratar de estimular los nacimientos.

Naciones Unidas – La Asamblea General de la ONU vota de nuevo una resolución sin efectos vinculantes contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba, que se prolongan ya 63 años y han supuesto un duro golpe a la economía de la isla.

Washington – Crece la inquietud en EE.UU. por la continuidad del transporte aéreo, ya que los controladores no reciben este martes su nómina como estaba previsto, la primera vez que esto sucede desde que se cerró el Gobierno Federal el pasado 1 de octubre.

Roma.- El papa participa en el ceremonia por la Paz que se celebrará en el Coliseo de Roma organizada en el marco del Encuentro Internacional por la Paz organizado por la Comunidad de San Egidio.

Dresde (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, continúa su visita a los estados federados, en esta ocasión a Sajonia, donde participa en Dresde en la reunión del gabinete regional y visita el centro de formación de la Cámara de Oficios, además de una empresa fabricante de semiconductores.

San Salvador.- Activistas son homenajeados este martes en un evento que se llevará a cabo en la estatal Universidad de El Salvador (UES)con motivo del Día Nacional del Defensor de los Derechos Humanos y en momentos en que el Gobierno de Nayib Bukele es señalado de «criminalizar» y «castigar» a este sector.

Moscú.- Exposición sobre la vida y obra del oceanógrafo francés Jacques Cousteau.

París.- Segunda y última jornada del juicio contra diez personas acusadas de ciberacoso a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, en el que se podría divulgar el veredicto.

Bogotá.- El precandidato presidencial de derecha Juan Carlos Pinzón dará un anuncio acerca de su candidatura a las elecciones colombianas de 2026.

Lima.- El Señor de los Milagros, la imagen religiosa más venerada por los peruanos, realiza su principal procesión por las calles de Lima en una procesión de fervor religioso que congrega a miles de personas.

Lima.- Las amenazas, los ataques y las críticas constantes a la prensa por parte del poder se han multiplicado en Perú en el último año. Las agresiones por parte del Ejecutivo, del Legislativo, alcaldes, la Policía Nacional y también el crimen organizado hacia los periodistas retratan el momento más oscuro para el gremio en el siglo XXI.

Tegucigalpa.- La organización humanitaria Oxfam presentará en Honduras el proyecto “Voz y Liderazgo de Mujeres Renovado Centroamérica”, una iniciativa financiada por Global Affairs Canada orientada a fortalecer el liderazgo femenino, promover el ejercicio pleno de sus derechos humanos y avanzar en la consecución de la igualdad de género en la región.

Plataforma Tamandaré (Brasil).- La plataforma petrolera Almirante Tamandaré, una de las cinco mayores del mundo y con capacidad para abastecer a un país como Portugal, rompió todos los récords de producción en Brasil desde que entró en operación en febrero pasado y ya responde por el 8 % del crudo extraído por la estatal Petrobras. Por Carlos A. Moreno

Montevideo.- El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti y el exsecretario general iberoamericano Enrique Iglesias disertan en el encuentro internacional ‘Alternativas urgentes para el multilateralismo’, que se celebra en Montevideo.

Veracruz.- El Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), una ONG con sede en Alemania, analiza el proceso de certificación y los desafíos en las operaciones forestales para la implementación de medidas de reparación, en el marco de su asamblea anual.

Bogotá.- La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) celebra su 42 Congreso Mundial, que en su segundo día aborda la protección de los defensores de los derechos ambientales, el costo humano de la guerra contra las drogas y la violencia sexual y de género.

Ciudad de Guatemala.- Con el país anfitrión, Guatemala, y Panamá como principales favoritos, el softbol femenino lleva a cabo su gran final en los XII Juegos Centroamericanos que se llevan a cabo en Guatemala.

Ciudad de Guatemala.- El béisbol de los Juegos Centroamericanos culmina su competencia con la repartición de medallas, con Nicaragua como principal favorito a colgarse el oro.

Miami – Santos Bravos es la primera boy band latina de la productora surcoreana HYBE, creadora de BTS, TXT y Seventeen, que busca llevar su modelo musical al público latino con una propuesta que fusiona pop, ritmos urbanos y el estilo del K-pop, según explicaron a EFE sus integrantes.

Bali (Indonesia).- Comienza el juicio en la turística isla de Bali contra la peruana Natalia Sofia Baca Cordova, detenida por traficar más de 1.400 gramos de cocaína y 85 pastillas de éxtasis en la isla, que contempla la pena de muerte para delitos de drogas.

