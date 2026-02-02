Martes 3 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

5 minutos

Madrid, 2 feb (EFE).-

París.- La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, conocerá este martes la requisitoria del fiscal en el juicio en apelación por malversación de fondos europeos, por el que fue condenada en primera instancia a cinco años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público, lo que bloquea por el momento su ambición de presentarse por cuarta vez a las elecciones presidenciales de 2027.

(Foto) (Vídeo)

Tromso (Noruega).- La alta representante europea de Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, participa en la Conferencia Arctic Frontiers 2026 junto con el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide. También visitará el buque de la Guardia Costera de Tromsø junto con Eide y se reunirá con la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, además de participar en el Foro de Alcaldes del Ártico.

(Vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, preside la tradicional recepción de carnavaleros en la Cancillería.

(Foto) (Vídeo)

Ginebra.- La ministra de Sanidad de España, Mónica García, participa en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una instancia de la que España forma parte y en la que recae la toma de decisiones entre las asambleas anuales que se celebran en mayo.

(Foto) (Vídeo)

París.- La obra del matemático y dibujante neerlandés M.C. Escher (1898-1972), conocido por sus dibujos surrealistas de perspectivas imposibles e ilusiones ópticas, se expone por primera vez en París.

(Foto) (Vídeo)

Dubái.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presenta internacionalmente en Dubái el fondo soberano «España crece» con motivo de su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos GWS, en una visita durante la que se reunirá con el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

(Foto) (Vídeo)

Pekín.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se reúne este martes con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de una visita de una semana a China, a donde viaja acompañado de una amplia delegación empresarial para fortalecer lazos con su mayor socio comercial.

(Foto) (Vídeo)

Oslo.- Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit, afronta a partir de este martes un juicio en un tribunal de Oslo por varios casos de violación y maltrato en medio de las crecientes críticas a la Casa Real noruega y a su madre, que mantuvo durante años una amistad con el pederasta millonario estadounidense Jeffrey Epstein.

(Foto)

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la primera reunión de ambos tras un año de deterioro de las relaciones bilateral por sus diferencias en política migratoria y lucha contra el narcotráfico y por los ataques de EE.UU. en Venezuela en los que fue capturado Nicolás Maduro.

(Foto) (Video)

Miami – Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, llegan este martes al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para el lanzamiento de Artemis II, previsto a partir del domingo, que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de medio siglo.

(Foto) (Video)

Rumichaca (Ecuador).- Transportistas de Colombia y Ecuador realizan una marcha hasta el puente fronterizo de Rumichaca, principal paso entre ambos países, para protestar contra la guerra comercial en la que están inmersos los dos países, tras la entrada en vigencia de aranceles recíprocos del 30 %, como parte de un cruce de sanciones económicas.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de Guatemala.- La Corte Suprema de Justicia de Guatemala celebra audiencia para resolver de manera definitiva un amparo que busca otorgar el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, procesado en un caso por el que suma ya 1.280 días en prisión preventiva.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de Guatemala.- La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) oficializa la firma del contrato para el lanzamiento del satélite QUETZAL-2, un proyecto tecnológico que marca el retorno del país al ámbito espacial, consolidando el liderazgo del país en ciencia, tecnología e innovación en la región.

(Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- Los católicos hondureños conmemoran el 279 aniversario del hallazgo de la virgen de Suyapa, la patrona de Honduras.

(Foto) (Vídeo)

Montevideo.- Impulsados por su amor a la capital uruguaya, el colectivo Montevideo Más Linda lleva a cabo acciones colectivas de limpieza y cuidado del espacio público en distintos puntos del centro de la ciudad.

(Foto) (Vídeo)

epp/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.