Martes 30 de diciembre de 2025 (20.30 GMT)

2 minutos

Madrid, 29 dic (EFE).-

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de rescate de Indonesia buscan por quinto día consecutivo a tres españoles desaparecidos en un naufragio el viernes en aguas de la isla de Padar, al este de la turística Bali, un día después de que hallaran el cuerpo sin vida de una de las menores implicada en el accidente.

(Foto) (Vídeo)

Pekín/Taipéi.- China emprende su segunda jornada de maniobras militares alrededor de Taiwán, en un contexto marcado por el recrudecimiento de las tensiones de Pekín con Washington y Tokio a cuenta de la isla.

(Foto) (Vídeo)

Redacción Internacional.- Tras un 2025 dominado por el cine infantil, para 2026 se espera el regreso a lo grande del cine de superhéroes -los nuevos ‘Avengers’, ‘SpiderMan’ o ‘Supergirl- y también los trabajos de grandes cineastas como Christopher Nolan, Emerald Fennell, Greta Gerwig, Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar o Steven Spielberg.

(Foto)

Buenos Aires.- Cinco años después de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, las muertes por abortos se han reducido, pero médicas y referentes feministas advierten sobre una implementación desigual de la ley en el territorio y afirman que, desde la asunción de Javier Milei, hay escasez de medicamentos y de estadísticas oficiales a nivel nacional.

(Foto) (Vídeo)

Quito.- Cada 31 de diciembre, Ecuador despide el año quemando monigotes: muñecos de cartón o tela rellenos de serrín con caretas que dan rostro a personajes de ficción, política o farándula que, al final de la noche, arden en llamas que queman lo malo del año que termina y purifican el camino de entrada del nuevo año, según la creencia popular.

(Foto) (Vídeo)

epp/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.