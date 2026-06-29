Martes 30 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 29 jun (EFE).-

Kandahar (Afganistán).- El conflicto entre Afganistán y Pakistán se tensa aún más tras una serie de ataques que han dejado decenas de civiles muertos, cuando Islamabad acusa a Kabul de dar refugio a terroristas vinculados a talibanes pakistaníes, lo que niegan los fundamentalistas afganos.

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Kiev.- Militares, diplomáticos, dirigentes y expertos en geopolítica se reúnen en Kiev por iniciativa de la presidencia ucraniana para reflexionar sobre las perspectivas de que Ucrania recupere Crimea, en medio de una campaña ucraniana sin precedentes de ataques constantes a esa península ocupada para debilitar el control ruso sobre el territorio.

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Bruselas.- Acto de apoyo de Latinoamérica a Ucrania en el Parlamento Europeo con la presidenta del PE, eurodiputados y algunos representantes latinoamericanos.

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Johannesburgo (Sudáfrica).- Grupos antiinmigración de Sudáfrica han convocado protestas para este martes, la «fecha límite» que han dado a migrantes africanos irregulares para abandonar el país, tras la reciente ola de ataques xenóbos contra extranjeros.

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Washington/Nueva York-. EE..UU. conmemora su nacimiento entre actos históricos y reflexiones sobre cómo la promesa de “vida, libertad y búsqueda de la felicidad”, que inspiró la fundación del país, sigue siendo objeto de debate en una sociedad que polemiza el alcance de los derechos civiles, la igualdad de oportunidades y la libertad de prensa.

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Miami.- A 250 años de la independencia de EE.UU., las políticas migratorias del presidente Donald Trump han puesto a prueba los ideales de libertad, igualdad de oportunidades y movilidad social que el país celebra, alejando del sueño americano a los hispanos, que representan cerca de una quinta parte de su población y una economía de casi cuatro mil millones de dólares, que por sí sola sería la cuarta más grande del mundo.

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Washington/Nueva York- El nacimiento de Estados Unidos, que inspiró la Revolución Francesa y las emancipaciones de Latinoamérica, sentó las bases de un nuevo imperio que dominó el mundo y que llega a su 250 aniversario intentando mantenerse como la potencia que fue, frente a la emergente China.

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Berlín.- Presentación del Informe de 2025 sobre la protección de la Constitución alemana

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Luque (Paraguay).- Paraguay acoge la cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur) que pone fin a su presidencia semestral rotatoria de este bloque económico de integración y marca el comienzo del periodo que ejercerá Uruguay.

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Shanghái (China).- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de junio del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero.

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San Juan.- Numerosas organizaciones puertorriqueñas se manifiestan contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un controvertido ente impuesto hace este martes diez años por Estados Unidos para reestructurar la deuda de Puerto Rico y controlar sus finanzas públicas.

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Bangkok.- El Tribunal Supremo de Tailandia tiene previsto iniciar el juicio contra 44 exdiputados del partido progresista Avanzar, disuelto en 2024 y de los cuales 10 mantienen su acta por el Partido del Pueblo, acusados de vulnerar «normas éticas» del Parlamento por impulsar en 2021 un proyecto de ley para modificar las leyes que protegen a la monarquía del país.

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Yakarta.- Un tribunal de Indonesia tiene previsto emitir su decisión por el juicio contra el exministro de Educación Nadiem Makarim, acusado de corrupción y para quien la Fiscalía pide una condena de hasta 18 años de cárcel.

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Ciudad de Panamá.- El suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes crece en América impulsado por múltiples factores – desde la depresión hasta la exposición excesiva a redes sociales – que se pueden prevenir mediante la promoción de la salud mental y de habilidades socioemocionales, entre otros, dijo a EFE una asesora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá.

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Washington.- El ARC Gloria, uno de los buques más emblemáticos del mundo de la escuela de la Armada de Colombia, abandona el puerto de Baltimore tras cinco días en los que ha abierto sus puertas conocer uno de los veleros más admirados, distinguido por sus tres mástiles y su casco blanco.

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Londres.- La experiencia ‘Moana’ llega a Londres, con ocasión del próximo estreno de la historia de Moana en versión Live Action, con los protagonistas de la película que se estrena en España el próximo 8 de julio.

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Lisboa.- Presentación en Lisboa de la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Intervienen el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura (España), José Luis Gil Soto, y el director del festival, Jesús Cimarro.

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Rambouillet (Francia).- El histórico castillo de Rambouillet, al suroeste de París, abrió al público, por primera vez, el apartamento presidencial de Valéry Giscard d’Estaing. El nuevo recorrido de la fortaleza gala, ampliado en 250 metros cuadrados, recrea la intimidad del exmandatario y revela los secretos de un siglo de diplomacia internacional francesa.

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Rabat.- Cobertura en la zona de aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (octavos de final) del partido Marruecos y Países Bajos.

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París.- Cobertura de la zona de aficionados del partido del mundial Francia-Suecia en el Ground Control de París.

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Ciudad de México.- Millones de mexicanos se preparan para presenciar el primer partido de México en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 que volverá a poner a prueba un fenómeno que trasciende el fútbol: cómo el país modifica sus rutinas, el consumo, y la actividad comercial cuando juega la selección.

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