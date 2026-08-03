Martes 4 de agosto de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 3 ago (EFE).-

Bruselas.- Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen de forma urgente por videoconferencia para abordar la crisis migratoria en Ceuta tras el paso irregular de decenas de miles de personas desde Marruecos.

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Bogotá.- Llega a Netflix la segunda parte de ‘Cien años de soledad’, una adaptación de la obra homónima del nobel colombiano Gabriel García Márquez, de la que este martes se celebra un preestreno en Bogotá con la asistencia de todo el equipo técnico y artístico.

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Deir al Balah.- Cinco días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciase un acuerdo para desarmar a Hamás y dar inicio a la segunda fase de su plan de alto el fuego, los palestinos en la Franja le piden que lo implemente como sea y ponga fin a los ataques y la ocupación israelíes.

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Ciudad de Gaza.- Gazatíes se disponen a enterrar a 112 personas, cuyos restos mortales fueron recuperados el sábado entre los escombros de varias viviendas familiares bombardeadas por Israel en la ciudad de Gaza.

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Beirut.- El Líbano conmemora este martes 4 de agosto el aniversario de la devastadora explosión en el puerto de Beirut en 2020, considerada una de las mayores explosiones no nucleares de la historia.

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Soacha (Colombia).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participa en el gran Festival por la Defensa de la Educación Pública, uno de sus últimos actos públicos como mandatario, a tres días de entregar el cargo al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

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Santiago de Chile.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lanza su informe «Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica».

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Ciudad de Guatemala.- Un juzgado guatemalteco llevará a cabo este martes la audiencia de etapa intermedia en el proceso penal por delitos como terrorismo, sedición y asociación ilícita contra los líderes comunitarios Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de la organización 48 Cantones de Totonicapán que defendieron los resultados de las elecciones de 2023.

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Sao Paulo.- Los organizadores de la 28ª Bienal Internacional del Libro de São Paulo explican en rueda de prensa las novedades de la edición de este año, con la presencia de Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura de España, país invitado de honor.

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lgs/EFETV

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