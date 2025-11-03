Martes 4 de noviembre de 2025 (20.30 GMT)

As Samu (Cisjordania).- Un moratón en el ojo del pequeño Sadam, de año y medio, y la piel enrojecida del bebé Omri, al que aún le cuesta respirar, recuerdan una semana después el terrible ataque sufrido por la familia palestina de los Daghamin a manos de un grupo de colonos israelíes, que asaltaron su casa rociándoles de gas pimienta y apalearon hasta la muerte a la mitad de su ganado.

Teherán.- Irán conmemora el 46 aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, en medio de las tensiones con Occidente por su programa nuclear y tras la guerra de 12 días en junio, en la que Washington bombardeó instalaciones atómicas de la República Islámica.

Bruselas.- Los ministros de Medioambiente de los países de la UE intentan acordar el objetivo de reducción de CO2 de la Unión Europea en 2040 y pactar in extremis la revisión de los planes climáticos que el bloque comunitario debe presentar en la COP30 de Brasil.

Copenhague.- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en el Consejo informal de ministros de Cultura de la Unión Europea (UE) en el que la Presidencia danesa de turno se centra en la información fiable en la era digital y el contenido europeo como pilares de la democracia comunitaria.

París.- El escritor Emmanuel Carrère es el nombre más destacado entre los cuatro finalistas que optan al premio Goncourt, el más prestigioso de las letras en francés, que se encarga de desvelar la Academia homónima y al que también optan la belga Caroline Lamarche, la mauriciana Nathacha Appanah y el francés Laurent Mauvignier.

Kurú (Guayana Francesa).- Europa lanza el Sentinel 1-D a bordo de un cohete Ariane 6 desde Kurú, en Guayana Francesa, un satélite que proporcionará imágenes de la superficie terrestre, independientemente del clima y de día y de noche.

Berlín.- El 4 de noviembre se inaugura en Berlín el mercado navideño y las Jornadas de Invierno LGBTQIA, un evento que llenará el barrio de Schöneberg de luces, espectáculos y gastronomía para celebrar la diversidad hasta el 23 de diciembre.

Londres.- La feria de turismo World Travel Market (WTM) se celebra en Londres del 4 al 6 de noviembre, con más de 4.000 expositores de unos 180 países, entre ellos España y varios de Latinoamérica.

Brujas (Bélgica).- Rueda de prensa de los entrenadores del Brujas y el Barcelona antes del partido de Liga de Campeones del miércoles.

Liverpool (R. Unido).- Rueda de prensa de los entrenadores del Liverpool y el Real Madrid tras el partido de Liga de Campeones.

París.- Rueda de prensa de los entrenadores del PSG y el Bayern Múnich tras el partido de Liga de Campeones.

Nueva York.- Elecciones municipales para elegir al nuevo alcalde de Nueva York, unos comicios que se presentan más interesantes que nunca por la irrupción de un candidato izquierdista, Zohran Mamdani, ganador de las primarias en el Partido Demócrata y contra el que se han posicionado todos los demás candidatos, republicanos o independientes.

Miami.- La ciudad de Miami celebrará este martes las elecciones para escoger a su próximo alcalde, cargo que hoy ocupa Francis Suárez, con 13 candidatos en contienda y la posibilidad de una segunda vuelta el 9 de diciembre si ninguno supera el 50% de los votos.

Miami.- El cantautor Régulo Caro afirma a EFE que «la música regional mexicana es el nuevo pop».

Buenos Aires.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, continúa su visita a Buenos Aires y brinda una rueda de prensa junto a Jorge Macri, alcalde de la capital argentina.

Lima.- Comienza la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) de Perú, el principal foro empresarial de Perú, que será inaugurado por el presidente interino, José Jerí.

La Paz.- El nuevo Parlamento de Bolivia, que por primera vez tendrá un porcentaje mayoritario de mujeres legisladoras, está ante el reto de que las medidas que se tomen contra la crisis económica que vive el país no impacten negativamente en sectores vulnerables, además de evitar retrocesos en lo avanzado en derechos humanos, señalan organizaciones defensoras de la igualdad.

Toronto (Canadá).- El Gobierno canadiense presenta este martes sus presupuestos generales del Estado para 2025-2026, los primeros del primer ministro Mark Carney, y que están marcados por la guerra comercial con Estados Unidos, su principal socio comercial y aliado.

Río de Janeiro.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido cumple el segundo día de su viaje a Brasil, en el que tiene prevista una agenda con marcado acento medioambiental.

