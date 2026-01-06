Martes 6 y miércoles 7 de enero de 2026 (00.00 GMT)

MARTES 6

Nueva York (EEUU)/ Caracas.- Seguimiento de la situación de Nicolás Maduro tras su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y de la nueva legislatura de Delcy Rodríguez, quien juró como mandataria encargada de Venezuela ante el Parlamento nacional.

París.- Los 35 integrantes de la Coalición de Voluntarios se reúnen este martes presencialmente en París, entre ellos 27 jefes de Estado y de Gobierno, con el objetivo de concretar la «convergencia» entre europeos, ucranianos y estadounidenses en las garantías de seguridad para Ucrania, incluidas las que darían si Rusia violará un eventual alto el fuego y reanudará la guerra.

Bogotá.- La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, da una rueda de prensa sobre la relación con Estados Unidos tras los ataques militares contra Venezuela y las amenazas del presidente de ese país, Donald Trump, a su homólogo Gustavo Petro.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside la misa que da por concluido el Jubileo y cierra la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, que en este año han atravesado millones de peregrinos de todo el mundo.

Ciudad del Vaticano.- El papa preside el rezo del Ángelus tras el cierre oficial del Jubileo en la Basílica de San Pedro.

La Paz.- Sindicalistas bolivianos realizan este martes un bloqueo de carreteras en diferentes puntos del país, medida adoptada como protesta contra el decreto del presidente Rodrigo Paz que retiró el subsidio a los combustibles en Bolivia que estuvo vigente por 20 años.

Belén.- El patriarca greco-ortodoxo, Teófilo III; el archobispo de la Iglesia etíope, Abuna Enbakom; el archobispo greco-siríaco, Mor Anthimus Jack Jacob, y el obispo de la Iglesia copta, Anba Antonius, acuden a Belén en ocasión de las celebraciones de la Navidad Ortodoxa, que este año coincide con la Epifanía católica.

Río de Janeiro.- La agrupación cultural A Brilhante Estrela de Belém hace un desfile con motivo del día de Reyes en la favela de Andaraí de Río de Janeiro.

Labuan Bajo (Indonesia).- Indonesia lleva a cabo el que está previsto que sea el penúltimo día de la operación de búsqueda, extendida en dos ocasiones, de la familia española que naufragó el pasado 26 de diciembre en un barco en aguas cerca del Parque Nacional de Komodo, con dos niños de 9 y 10 años aún desaparecidos, mientras dos personas sobrevivieron y dos cadáveres han sido recuperados.

Adís Abeba.- Mientras la inestabilidad y el conflicto siguen afectando a varias zonas de Etiopía, como las regiones de Amhara y Oromía, se espera que miles de personas se reúnan este 6 de enero en la famosa plaza Meskel de Adís Abeba para celebrar la víspera de la Navidad ortodoxa etíope, conocida como Lidet («nacimiento de Cristo» en idioma amhárico).

Wahington.- La organización de extrema derecha Proud Boys convoca una marcha en honor de Ashli Babbitt, la mujer que murió por disparos de la policía durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Moscú.- Los padres rusos se oponen a regalar juguetes militares a sus hijos pese a la gran oferta y los intentos de adoctrinamiento del Ejército.

El Cairo.- Se celebra la Misa de Nochebuena copta ortodoxa en el monasterio de San Simón el Curtidor en El Cairo.

Londres.- El zoológico de Londres lleva a cabo su inventario anual de animales.

Belgrado.- Serbia se prepara para la celebración de la Navidad ortodoxa.

Estambul.- Turquía celebra el Día de la Epifanía.

Yeda (Arabia Saudí).- En el marco de la Supercopa de España se prevén las ruedas de prensa de Hansi Flick y Ernesto Valverde; y los entrenamientos del Barcelona y del Athetic de Bilbao.

MIÉRCOLES 7

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Lima.- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visita Lima para reunirse con el presidente interino de Perú, José Jerí, con el que tratará asuntos de seguridad fronteriza y política migratoria, tras haber basado su campaña electoral en la expulsión de migrantes irregulares, principalmente de Venezuela.

Saint Tropez (Francia).- El funeral y entierro de la famosa actriz y activista por los derechos de los animales, Brigitte Bardot, se celebra este miércoles en Saint-Tropez, la localidad de la Costa Azul francesa donde residía y donde sus admiradores podrán seguir la ceremonia intima y sencilla a través de pantallas gigantes.

Los Ángeles (EEUU).- Nick Reiner comparece ante un juez para una lectura de cargos tras su arresto por las autoridades como el principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, el pasado 14 de diciembre en su domicilio en el acaudalado barrio de Brentwood, Los Ángeles.

Nicosia.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llega a Chipre.

Londres.- Primera sesión de control al primer ministro británico, Keir Starmer, de 2026 tras el receso navideño.

Ciudad del Vaticano.- Se celebra la tradicional Audiencia general del papa León XIV.

Skopie.- Macedonia del Norte celebra una misa ortodoxa por la Navidad.

Londres.- Los actores Hugh Jackman y Kate Hudson forman un dueto musical y sentimental en ‘Song Sung Blue: Canción para dos’, una película que retrata una historia verídica de amor y música, según cuentan sus protagonistas y su director, Craig Brewer, en una entrevista con EFE en Londres antes de su estreno en cines.

Yeda (Arabia Saudí).- La Supercopa de España prevé este miércoles los entrenamientos del Atlético de Madrid y del Real Madrid; y la rueda de prensa de Xabi Alonso

