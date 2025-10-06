Martes 7 de octubre de 2025 (19.30 GMT)

Jerusalén.- Se cumplen dos años de los ataques de Hamás en el que murieron alrededor de 1.200 personas y el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza que ha provocado más de 67.000 muertes, mientras en Egipto las partes tratan de cerrar un pacto para poner fin a la guerra de acuerdo con el plan del presidente estadounidense, Donald Trump.

Tel Aviv (Israel).- Las familias de los secuestrados y asesinados en el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 se reúnen en Tel Aviv para conmemorar el segundo aniversario de la tragedia, en la que 1.200 personas perdieron la vida y 251 fueron secuestradas.

Berlín.- Manifestación «Stop the Genocide» en Berlín en el segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel.

Berlín.- La Puerta de Brandeburgo será iluminada con motivo del segundo aniversario del ataque de la organización terrorista Hamás contra Israel. Entre las 19:00 y las 21:00 horas, se proyectará sobre el monumento el mensaje “Bring them home now” (“Tráiganlos a casa ahora”).

Bruselas.- Se inaugura en Bruselas el festival cultural Europalia, un evento anual dedicado en esta ocasión a España y que contará con un amplio programa artístico en el que destacan una muestra sobre Goya o una instalación del cineasta Albert Serra. Asisten al acto de inauguración los reyes de España y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Estocolmo.- La Real Academia de las Ciencias Sueca anuncia el ganador o ganadores del Nobel de Física, un año después de que el galardón recayera en John Hopfield y Geoffrey Hinton por su contribución al aprendizaje de las máquinas.

Nimes (Francia).- Segundo día del juicio en apelación del caso Pelicot en el Tribunal de Nimes, al sur de Francia. Se espera la declaración como testimonio de Dominique Pelicot, el instigador del plan, que ya aceptó la primera condena a 20 años de prisión por violación bajo sumisión química, la máxima en Francia, y que esta vez contará su versión de los hechos del único de los 51 condenados en primera instancia que recurrió la condena, Husamettin D.

Madrid.- Dan Brown, el autor del célebre ‘Código Da Vinci’, que ha vendido más de 250 millones de ejemplares de sus novelas, en 56 idiomas, presenta en Madrid su última novela, ‘El último secreto’.

Miami (EE.UU.).- El cantante dominicano Vicente García, nominado al Latin Grammy por Mejor Álbum Tropical, habla en una entrevista con EFE sobre la reivindicación que hace en sus éxitos de temas como la migración y la comunidad afrocaribeña de República Dominicana.

Londres.- El museo de la caricatura presenta en ‘El Futuro era entonces’ cómo el mundo del cómic a través de mundos distópicos y ciencia ficción ha tratado de explicar la evolución de la sociedad y la raza humana hasta el 4.000 dC.

Roma.- Representantes de países de América Latina y el Caribe y de Italia se reúnen en Roma para la XII Conferencia «Italia – América Latina y el Caribe: una alianza en crecimiento», presidida por el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

París.- La diversidad del arte minimalista protagoniza la muestra otoñal de la Fundación Pinault en París.

Londres.- El Festival de Cine de Londres (LFF) inicia este miércoles su 69 edición, que abarcará un total de 247 cintas y contará con la presencia de cineastas como Guillermo del Toro, Yorgos Lanthimos o Chloe Zhao.

Ciudad de México.- El Gobierno de México presenta su reporte de seguridad con las cifras preliminares de homicidios del mes de septiembre, tras una disminución de 32 % de los asesinatos en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, y luego de que agosto fue el mes con menos homicidios en el país en los últimos 10 años.

Brasilia.- Aliados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, marchan este martes en Brasilia para exigir una amnistía que beneficie al líder ultraderechista y los otros condenados por intento de golpe de Estado.

Santiago de Chile.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, Pablo Bustinduy, inicia una visita oficial a Chile que incluye una reunión con la ministra chilena de Desarrollo Social y Familias, Javiera Toro, y un recorrido por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Los Ángeles.- El universo de uno de los clanes más temidos de la televisión se expande a partir de este martes en Telemundo con ‘Dinastía Casillas’, la secuela directa de ‘El señor de los cielos’ donde una nueva generación al mando del imperio criminal que forjó Aurelio Casillas, se enfrenta a más amenazas, traiciones y el peso de una historia marcada por la sangre.

Bogotá.- El director de cine colombiano Federico Atehortúa habla con EFE tras estrenar ‘Forenses’, un film que habla sobre la desaparición forzada en Colombia a través de tres personajes y reflexiona sobre cómo el desaparecido y su búsqueda pueden convertirse en el eje de una fuerza política.

Ciudad de Guatemala.- La delegación de deportistas guatemaltecos que participarán en los Juegos Centroamericanos, a disputarse este mes, son juramentados por las autoridades del país centroamericano, previo al primer evento del ciclo olímpico donde participarán como locales.

