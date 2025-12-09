Martes 9 de diciembre 2025 (08.00 GMT)

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para abordar el proceso de paz en Ucrania, tras su reunión en Londres con varios líderes europeos.

Caracas.- El chavismo se mantiene movilizado en contra del despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela y se prepara para una «gran marcha» convocada para el miércoles, el mismo día que se espera que María Corina Machado recoja el Premio Nobel de la Paz en Noruega.

Oslo.- La líder opositoria venezolana, María Corina Machado, prevé asistir a la tradicional rueda de prensa del ganador del Nobel de la Paz en el Instituto Nobel de Oslo en la víspera de la ceremonia de entrega del prestigioso premio por «su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Tegucigalpa.- El opositor y conservador Partido Liberal de Honduras, cuyo candidato es Salvador Nasralla, ha convocado una concentración para “defender la voluntad soberana”, bajo el lema “Salvador ganó» las elecciones generales.

Santiago de Chile – Los candidatos a la Presidencia chilena, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, se enfrentan en el último debate antes de la segunda vuelta del domingo.

La Habana.- La «escasez de recursos» fruto de la crisis económica limita la capacidad de Cuba de combatir su «epidemia doble» de chikunguña y dengue, advierte en entrevista a EFE Mario Cruz, representante en la isla de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

San Salvador – La salida de decenas defensores de derechos humanos, periodistas y el cierre de organizaciones civiles, por «una escalada represiva» y por la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros, dejan a la población salvadoreña en una situación de vulnerabilidad ante posibles atropellos del Estado y disminuye sus posibilidades de obtener justicia.

Miami (EE.UU.).- Segunda vuelta de las elecciones locales en Miami, en las que Emilio González, de tendencia republicana, y Eileen Higgins, demócrata registrada, aspiran a la alcaldía tras ser los dos candidatos más votados en los comicios de noviembre

Mount Pocono (EE.UU.).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, da un discurso en Mount Pocono, Pensilvania.

Moscú.- Cumbre de líderes de los países miembros de la alianza militar postsoviética, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.

Ciudad de México.- El Gobierno de México presenta su informe mensual de seguridad, tras la reducción del 37 % en homicidios de octubre y a un mes de la implementación del Plan Michoacán, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras un evento en pleno Día de Muertos

Ciudad de México.- La organización México Unido contra la Delincuencia presenta el ‘Atlas de Homicidios 2024: Siete años, miles de víctimas’, que analiza de fondo la violencia letal en el país, pese a que el gobierno presume que se han reducido 37 % los homicidios en el territorio nacional.

Buenos Aires.- Argentina marca este martes el 40 aniversario del fallo que condenó a los responsables de la última dictadura militar en el país (1976-1983).

Nueva York (EE.UU.).- Familiares, líderes religiosos y miembros de la comunidad exigen la liberación inmediata de un hombre de las Islas Caimán que ha vivido más de una década en EE.UU. solicitando asilo por su identidad LGBTQ+ y que fue detenido inesperadamente por el ICE (Immigration and Customs Enforcement) días antes de Acción de Gracias

Bangkok.- Al menos 3 soldados han muerto y una treintena de personas han resultado heridas en Tailandia durante enfrentamientos fronterizos con Camboya que estallaron el domingo y han ido escalando hasta el lanzamiento de operaciones aéreas y navales, en el marco de la histórica disputa territorial que los dos países arrastran.

San José.- El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional brinda una conferencia de prensa para referirse al desarrollo de la campaña. Balcón Verde

París.- El Parlamento francés vota los presupuestos de la Seguridad Social para 2026.

Banda Aceh (Indonesia).- Víctimas de las inundaciones compran gas licuado para tener suministros y otros bienes de primera necesidad.

Londres.- Se cierran las pujas por un mapa del siglo XV elaborado por el cartógrafo mallorquín Pere Rosell, una «carta portulana» que muestra específicamente los puertos comerciales conocidos en 1447.

Puerto Príncipe.- A pesar de la falta de infraestructuras y la violencia que imponen las temidas bandas armadas, el fútbol sigue siendo en Haití un deporte muy querido, practicado y seguido por todas las clases sociales.

Bruselas.- La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, comparece en la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo.

Maguncia (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, continúa sus visitas por las 16 regiones del país, en esta ocasión al Estado federado de Renania-Palatinado, en el oeste de Alemania.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúnen por separado con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, con quien tratan la cooperación bilateral y económica, así como temas regionales, entre ellas el proceso de paz entre Tiflis y Bakú.

Cabo Cañaveral (EE.UU.).- Está previsto el lanzamiento de la misión de SpaceX NROL-77.

París.- Una nueva exposición en París reúne joyas asociadas al reinado de figuras emblemáticas de la historia europea, como las emperatrices Catalina II de Rusia, Josefina, María Luisa de Austria o la reina Victoria.

Moscú.- Exposición multimedia ‘Being Van Gogh’.

Berlín.- Inauguración de la decoración de Navidad en el Jardín Botánico de Berlín.

Estocolmo.- El Festival de Luces de los Nobel, con el que Estocolmo celebra los logros de los premiados con impresionantes instalaciones audiovisuales repartidas por la ciudad destaca este año por su impronta hispana: dos de las obras son de artistas españoles y una de una nieta de refugiados chilenos.

Miami (EE.UU.).- Comienza la Copa Messi en Miami, un torneo organizado por el futbolista argentino, Lionel Messi, y en el que participan los equipos sub-16 del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell’s Old Boys, Chelsea e Inter Miami.

