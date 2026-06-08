Martes 9 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 8 jun (EFE).-

Seúl.- El presidente de China, Xi Jinping, continúa su visita a Corea del Norte, durante la que ha acordado con el líder norcoreano, Kim Jong-un, reforzar los intercambios entre ambos países en diplomacia y asuntos militares, en medio de la intensificación de los contactos y mientras Pekín busca reafirmar su rol como socio clave de Pionyang frente a Moscú.

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Lima.- La misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú ofrece su informe preliminar de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez. Hotel Hyatt Centric, San Isidro (Vídeo)(Foto)

Ginebra.- La vicepresidenta segunda y vicepresidenta de España, Yolanda Díaz interviene en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Madrid/Barcelona.- Tras despedirse de los voluntarios que han colaborado en los actos de Madrid, el papa prosigue su visita a España con una agenda de dos días en Barcelona, que comenzará con una misa en la Catedral y una vigilia de oración en el Estadio Olímpico, el acto más multitudinario de su paso por Cataluña, para el que se espera a 40.000 personas.

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Nanyuki (Kenia).- Nueva protesta convocada en Nanyuki, en el centro de Kenia, contra la construcción de un centro de cuarentena para el ébola acordado con EE.UU. para acoger en el país africano a estadounidenses expuestos al virus, en respuesta al brote en la RD del Congo.

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La Habana.- Los patios de colegio en La Habana están extrañamente silenciosos este junio. Pero las calles de la capital cubana, incluso por las mañanas, están llenas de niños jugando a fútbol o pelota, porque la crisis ha forzado un adelanto del fin de curso.

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Quito.- El primer Foro Andino de Turismo reúne a autoridades y expertos para explotar oportunidades de impulsar el turismo de manera conjunta entre los cuatro países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia y Ecuador).

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Ciudad de Guatemala.- El Instituto de Clima, Democracia e Inclusión (CDI) presenta este martes en Guatemala su II Misión Internacional de Ex Gobernantes en Observación Democrática, con el objetivo de monitorear los procesos de renovación de la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de Cuentas, fundamentales para el Estado de derecho del país centroamericano.

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Pekín.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de mayo de las exportaciones, que subieron un 9,8 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes.

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Taichung.- El Ejército taiwanés lleva a cabo un entrenamiento con artillería pesada en una playa de Taichung, en el oeste de la isla, en un contexto de crecientes tensiones entre Taipéi y Pekín.

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Miami (EE.UU.).- La NASA anuncia los nombres de los cuatro astronautas de la misión Artemis III, que orbitará la Tierra probará los módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin en 2027, y servirá de preparación para Artemis IV, que marcará el regreso del ser humano a la Luna.

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Washington.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, preside una entrega de premios para jóvenes innovadores en inteligencia artificial (IA).

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Bruselas.- Arranca el Festival del Nuevo Bauhaus Europeo, que aspira a ser un escaparate de la sostenibilidad y la economía circular en la UE con más de un centenar de exposiciones, talleres y laboratorios de ideas organizados en Bruselas y otras ciudades de la UE.

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Málaga (España).- La actriz Patti LuPone, considerada la mayor estrella de Broadway de todos los tiempos, conversa sobre su carrera en una entrevista con EFE con motivo del inicio en el Teatro del Soho de Málaga de su primera gira por España para presentar el concierto ‘Songs from a hat’. José Luis Picón (Vídeo)(Foto)

Londres.- El oscarizado cineasta estadounidense Steven Spielberg revisita sus orígenes cinematográficos con su nueva película, ‘El día de la revelación’ (‘Disclosure Day’) y reflexiona en una entrevista con EFE en Londres, junto a la actriz Emily Blunt, protagonista en el filme, sobre las historias de extraterrestres y su metodología creativa.

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París.- El Grand Palais de París organiza una exposición sobre la artista multidisciplinar francesa Laure Prouvost (Croix, 1978) que, a través de esculturas, telas, vídeos y elementos naturales explora las teorías de la física cuántica en una muestra llamada ‘Nous, frissons d’étoiles’ (‘Nosotros, escalofríos de estrellas’).

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Berlín.- El museo Madame Tussauds de Berlín presenta una nueva figura de cera de Lamine Yamal, jugador de la selección española y del FC Barcelona con motivo del Mundial 2026 (Foto)(Vídeo)

Lisboa.- El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, y un jugador todavía por anunciar dan una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras, antes del entrenamiento del combinado de las ‘quinas’.

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Ciudad de México.- Bautizada en honor al estadio Maracaná de Brasil y marcada por una vieja historia local que asegura que Pelé jugó ahí, una cancha comunitaria en el barrio de Tepito, en el corazón de la Ciudad de México, busca atraer leyendas brasileñas durante el Mundial 2026, luego de haber organizado meses atrás un encuentro con exjugadores portugueses.

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lgs/EFETV

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