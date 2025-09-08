Martes 9 de septiembre de 2025 (19.30 GMT)

6 minutos

Madrid, 8 sep (EFE).-

Gaza.- Israel continúa bombardeando la ciudad de Gaza mientras avanza lentamente hacia el interior de la localidad, que ha definido como el «último bastión importante» de Hamás.

(foto)(vídeo)

Estrasburgo (Francia).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, debate con el Parlamento Europeo sobre la situación humanitaria en Gaza

(foto)(vídeo)

Estrasburgo (Francia).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, debate con el Parlamento Europeo sobre la acción de la UE para avanzar en las garantías de seguridad y una paz justa para Ucrania.

(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad debate el futuro de las operaciones de paz en un momento en que son cuestionadas por Estados Unidos por su alto coste y su escasa eficacia para prevenir conflictos.

(foto)(vídeo)

Múnich- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el ministro de Transporte, Patrick Schnieder, visitan el Salón Internacional del Automóvil en Múnich (IAA), que se celebra aún hasta el día 14.

(foto)(vídeo)

El Cairo.- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, realizan hoy una rueda de prensa con el ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, en El Cairo en un intento de avanzar para alcanzar un acuerdo de cooperación nuclear.

(foto)(vídeo)

La Haya (Países Bajos).- La Corte Penal Internacional (CPI) abre este martes la primera audiencia de confirmación de cargos sin la presencia del acusado, en el caso contra el líder rebelde ugandés Joseph Kony, prófugo desde hace dos décadas y sobre el que pesan sospechas de crímenes de guerra y de lesa humanidad atribuidos al Ejército de Resistencia del Señor (LRA).

(vídeo)

Brasilia.- Tercera sesión de la fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado. El juicio se puede extender a los días 10 y 12 de septiembre.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Se celebra en Panamá la tercera edición del congreso regional de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y del congreso nacional de Restauración Forestal y Biodiversidad.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- El Tribunal Supremo decide si hubo irregularidades en la orden que permitió al exprimer ministro Thaksin Shinawatra, que regresó la víspera de Dubái tras un repentino viaje, evitar la cárcel a su regreso del exilio en 2023 y cumplir una sentencia en una hospital por problemas de salud.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU).- Desiree Bouchat, superviviente del 11S y presidenta del memorial, ofrece una rueda de prensa desde el museo en la que adelantará detalles de la ceremonia que conmemorará a las víctimas del atentado ocurrido hace 24 años en EE.UU., en el que murieron cerca de 3.000 personas y más de 6.000 resultaron heridas.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU).- Apple presentará sus nuevos dispositivos, en los que se espera que se presente el iPhone 17, en un evento que se celebrará en su sede de Cupertino (California) bajo el lema «Awe dropping» (Impresionante).

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Los ferrocarriles desaparecieron en Colombia hace ya varias décadas pero el tren está en el imaginario colectivo de su gente, en su música y su literatura, y por eso la llegada de los primeros vagones para el Metro de Bogotá ha causado un furor inusual a medida que, montados sobre camiones, atraviesan la indómita geografía nacional, desde la costa Atlántica hasta las montañas de los Andes.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- El investigador y musicólogo español David Catalunya hará sonar por primera vez un órgano medieval del siglo XI, el más antiguo de la cristiandad, en un convento de la Ciudad Vieja de Jerusalén.(foto)(vídeo)

Praga.- Presentación de la nueva novela de Dan Brown sobre Robert Langdon, El secreto de los secretos.

(foto)(vídeo)

París.- Exposición de George de La Tour. El Museo Jacquemart André presenta una gran retrospectiva del pintor francés del siglo XVII, Georges de la Tour, ofreciendo al público un recorrido único por sus célebres juegos de luces y sombras.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La escritora colombiana Pilar Quintana, ganadora del Premio Alfagura de Novela en 2021, habla en una entrevista con EFE sobre su más reciente libro, ‘Noche negra’.

(foto)(vídeo)

Guayaquil (Ecuador).- Ecuador y Argentina culminan las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 con un partido para poner el broche de oro el torneo, tras llegar a este último partido ya clasificados para la Copa del Mundo.

(foto)(vídeo)

El Alto (Bolivia).- Crónica del partido entre las selecciones de Bolivia y Brasil, en la última jornada de las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026.

(foto)

Santiago de Chile.- La selección chilena recibe a la selección uruguaya en el Estadio Nacional de Santiago para la decimoctava y última fecha de la Eliminatoria al Mundial 2026.

(foto)

Lima.- La selección de Perú recibe a la de Paraguay en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

(foto)

Tegucigalpa.- Honduras y Nicaragua se enfrentan en el segundo juego, por el grupo C, de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

(foto)

San José.- La selección de Costa Rica recibe a su similar de Haití en partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la fase final de la eliminatoria al Mundial de 2026.

(foto)

