Martinelli, novedad en el once de Brasil; Noruega repite con Sorloth, Haaland y Nusa

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(Actualiza con el once de Noruega)

East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal inglés, es la gran novedad del once de Brasil que se enfrentará este domingo a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, mientras que los vikingos rojos repiten arriba con Antonio Nusa, Alexander Sørloth y Erling Haaland.

Martinelli ha sido el elegido por el seleccionador Carlo Ancelotti para suplir al mediapunta Lucas Paquetá, quien se lesionó en la región posterior del muslo derecho durante el partido de dieciseisavos de final contra Japón.

De esta forma, la Canarinha saldrá con un once formado por Alisson, en portería; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos y Douglas Santos, en defensa; Gabriel Martinelli, Casemiro y Bruno Guimarães, en el medio; y Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior, en punta.

Por su parte, el técnico noruego, Ståle Solbakken, repite su tridente ofensivo formado por Nusa, Sørloth y Haaland, este último con cinco goles en esta Copa del Mundo.

Así, el combinado escandinavo sale con Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Antonio Nusa, Alexander Sørloth y Erling Haaland.

Brasil y Noruega sufrieron a partes iguales en los dieciseisavos de final.

Brasil remontó 2-1 ante Japón en el último minuto gracias a un gol precisamente de Martinelli saliendo desde el banquillo, mientras que Noruega se impuso por el mismo resultado a Costa de Marfil con un tanto de Erling Haaland en la recta final.

Este partido de octavos de final empezará a las 16.00 hora local (20.00 GMT) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y será arbitrado por el estadounidense Ismail Elfath.

El vencedor se medirá en cuartos de final a México o Inglaterra, que también juegan este domingo. EFE

cms/car

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