Martinelli libera a Brasil, primer gigante que llega a octavos

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Brasil mantiene el sueño del hexacampeonato gracias a un gol de Gabriel Martinelli en el descuento que le dio la victoria 2-1 ante Japón el lunes, convirtiéndose en el primer campeón del mundo en lograr el billete a octavos de final.

Fiel a su estilo, Japón luchó hasta el final e incluso se adelantó en el marcador tras una pérdida de balón de Danilo y un disparo ajustado de Kaishu Sano (29′).

Durante casi media hora, la sombra de la eliminación sobrevoló sobre el equipo entrenado por Carlo Ancelotti, pero sin hacer un juego excelso logró dar vuelta el marcador.

Casemiro, que había realizado una primera parte horrible, empató de un cabezazo casi a la hora de juego y en el añadido llegó el gol liberador del delantero del Arsenal (90+5′).

Los nipones se hicieron el harakiri con una pérdida de pelota en la frontal del área; el balón llegó a Bruno Guimaraes y éste asistió a Martinelli que marcó de disparo cruzado.

El revulsivo para la Canarinha fue el joven Endrick, que entró tras el descanso, mientras que Neymar no jugó un solo minuto.

El Mundial 2026 sigue provocando fuertes emociones: dos partidos de dieciseisavos disputados y los dos decididos en el descuento, tras la clasificación de Canadá el domingo con un gol de Stephen Eustáquio.

Brasil luchará por el pase a cuartos contra la Noruega de Erling Haaland o la Costa de Marfil de Yan Diomandé.

– Amenaza albirroja –

Presión similar a la que tenía Brasil la sufre la segunda selección presente en Norteamérica con más estrellas en el pecho, Alemania, que jugará la fase mata a mata por primera vez desde que ganó su cuarta corona en 2014.

La Mannschaft fue sacudida en el cierre de la primera instancia por Ecuador, que le quitó un invicto de once partidos, y algunas de sus principales figuras, como el portero Manuel Neuer y el volante Joshua Kimmich, están bajo el escrutinio de sus compatriotas.

Los germanos serán desafiados en Foxborough, cerca de Boston, por un Paraguay que pasó raspando la primera ronda, pero que bajo la conducción de Gustavo Alfaro supo noquear a titanes sudamericanos como Brasil y Argentina en las eliminatorias.

Quien se imponga se verá las caras con la Francia de Kylian Mbappé o Suecia.

La segunda jornada de dieciseisavos cerrará con un choque que perfectamente pudo haber sido una pugna de cuartos de final: Países Bajos vs Marruecos en Monterrey.

– Un duelo que pudo ser de cuartos –

Empeñado en que la Naranja Mecánica por fin pruebe la manzana prohibida que se le ha escapado en tres finales (1974, 1978, 2010), Ronald Koeman desafiará a unos Leones del Atlas que han roto varios techos de cristal en los últimos años.

El entrenador neerlandés cuenta a su favor con una potente delantera que anotó diez goles en los tres partidos de la fase de grupos, una cifra solo igualada por Alemania y Francia.

Pero atención porque al frente están Achraf Hakimi y compañía, las caras más lúcidas del fútbol africano en la actualidad luego de su histórico cuarto puesto en Catar 2022.

Marruecos cuenta con sangre neerlandesa en su plantilla, particularmente los defensas Noussair Mazraoui y Anass Salah-Eddine y el centrocampista Sofyan Amrabat.

«Ellos son de Marruecos antes que nada y van a vencer en el partido», dijo el entrenador marroquí, Mohamed Ouahbi, sobre un duelo cuyo vencedor enfrentará a Canadá.

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