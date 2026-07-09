Martinica y Barbados firman acuerdo de cooperación en ámbitos como salud y educación

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Castries, 9 jul (EFE).- Martinica y Barbados informaron este jueves de que firmaron un acuerdo de cooperación destinado a reforzar lazos en varios ámbitos como el comercio, el turismo, la educación, la cultura, la salud y en la gestión del riesgo de desastres.

El presidente del Consejo Ejecutivo de Martinica, Serge Letchimy, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, rubricaron el acuerdo al margen de la quincuagésima primera Reunión de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom), que se celebró entre el domingo y el miércoles en Santa Lucía.

«Marca un hito político importante en el lugar renovado y plenamente afirmado de Martinica dentro de su entorno regional natural: el Caribe», afirmó en un documento Martinica, y dijo que representa un paso significativo en sus esfuerzos de integración regional tras su adhesión como miembro asociado de Caricom en febrero de 2025.

Letchimy apuntó que Martinica no se limita a ocupar su puesto en Caricom y llegó para «construir, proponer, cooperar y actuar».

«Junto con Barbados, estamos abriendo un nuevo capítulo: el de una cooperación caribeña útil, operativa, organizada y orientada a los resultados. Compartimos una responsabilidad común: convertir nuestra proximidad geográfica, histórica y humana en proyectos concretos para nuestros pueblos», indicó el líder del Consejo Ejecutivo de Martinica.

El acuerdo, que tiene una vigencia de cinco años y es renovable, establece un marco de cooperación en los ámbitos de las industrias culturales y creativas, el deporte, la educación, la formación profesional, la gestión del riesgo de desastres, la salud, el turismo, la pesca y el comercio.

Un Comité Conjunto de Cooperación, copresidido por Barbados y Martinica, supervisará la aplicación del mismo estableciendo prioridades, aprobando programas, realizando un seguimiento de los avances y evaluando los resultados.

Asimismo, se creará una Secretaría Técnica para coordinar los proyectos y elaborar informes anuales en los que se describan las actividades realizadas, los recursos utilizados, los indicadores de rendimiento, los retos encontrados y las prioridades para el año siguiente.

Por último, Martinica señaló que la iniciativa refuerza su ambición de servir de puente entre el Caribe, Europa, América y África.

Caricom continúa ampliando su número de miembros asociados, Curazao entró hace dos años y Martinica fue confirmada antes del inicio de la cumbre de esta semana.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. EFE

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