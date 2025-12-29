Marvel dominará las series de un 2026 lleno de adaptaciones literarias

Alicia García de Francisco

Redacción Internacional, 29 dic (EFE).- En 2026 habrá un desembarco de series de Marvel -‘Wonder Man’, ‘Daredevil: Born Again’ o ‘VisionQuest’- y también de adaptaciones literarias, como ‘Al este del Edén’ (John Steinbeck), ‘Los testamentos’ (Margaret Atwood), ‘Orgullo y prejuicio’ (Jane Austen) o ‘La casa de los espíritus’ (Isabel Allende).

Todo ello sin olvidar la nueva precuela de ‘Juego de Tronos’, la tercera temporada de ‘Euphoria’, la segunda de ‘The Pitt’, la cuarta de ‘Los Bridgerton’, la quinta de ‘The Bear’, la segunda de ‘Vicios ocultos’, la sexta de ‘Slow Horses’, la quinta y última de ‘The Boys’ o, sin confirmar que lleguen este año, la cuarta de ‘The White Lotus’ o la sexta de ‘Solo asesinatos en el edificio’.

‘Euphoria’ – Temporada 3 (HBO Max, 3 de abril)

Cuatro años después de su segunda temporada la serie retoma la historia con Rue (Zendaya) al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie (Martha Kelly) e intentando encontrar formas muy innovadoras de saldarla, mientras que Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), viven en los suburbios. Una ficción de gran éxito sobre un grupo de jóvenes en una espiral de drogas, sexo, drama, amor y amistad.

‘El caballero de los Siete Reinos’ (HBO Max, 19 de enero)

Esta precuela de ‘Juego de Tronos’ llega el 19 de enero y se sitúa un siglo antes de los acontecimientos de la serie original. Dos héroes inverosímiles vagaban por Poniente… un joven ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro.

‘VisionQuest’ (Disney+, sin fecha)

A finales de año se estrenará ‘VisionQuest’, la serie del universo Marvel que cerrará la trilogía de ‘Bruja Escarlata y Vision’ y ‘Agatha’. Vuelven Paul Bettany, como Vision Blanco, y Elisabeth Olsen, como Bruja Escarlata, y james Spader como el villano Ultron. Poco más se sabe de una serie muy esperada y que se estrenará a finales de 2026.

‘Wonder Man’ (Disney+, 28 de enero)

Mucho más tempranera será otra de las producciones de Marvel para este año, ‘Wonder Man’, centrada en el personaje de Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), un actor que sueña con triunfar en Hollywood y que después de un encuentro fortuito con Trevor Slattery, (Ben Kingsley), un veterano intérprete ya de retirada, descubre que se está preparando una nueva versión de la película de superhéroes Wonder Man.

‘Al este del Eden’ (Netflix)

Una miniserie de siete episodios que adapta uno de los grandes clásicos de la literatura estadounidense, de John Steinbeck, que ya cuenta con varias adaptaciones, entre ellas la popular película de Elia Kazan de 1955, protagonizada por James Dean y Jilie Harris. Ahora el proyecto está producido por la nieta del director, Elia Kazan, y protagonizada por Florence Pugh, lo que promete una visión femenina de la historia.

‘Los testamentos’ (Disney+, abril)

En abril llegará esta secuela de ‘El cuento de la criada’, que adapta la novela de Margaret Atwood de 2019 -ganadora del premio Booker- y que se desarrolla en la teocracia distópica de Gilead. Una serie que cuenta con Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday o Rowan Blanchard, sobre el paso a la madurez en la que una nueva generación de mujeres jóvenes se enfrenta al sombrío futuro que les espera.

‘The Pitt’ – Temporada 2 (HBO Max, 9 de enero)

Una de las series más aclamadas de 2025, con 5 premios Emmy y 2 nominaciones a los Globos de Oro, es una de las primeras en regresar en 2026, el 9 de enero. Con Noah Wyle a la cabeza en un reparto en el que también están Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Taylor Dearden o Isa Briones continuará reflejando en tiempo real, el trabajo en un hospital de Pittsburgh.

‘Los Bridgerton’ – Temporada 4 (Netflix, 29 de enero)

La cuarta temporada de la saga de los Bridgerton se estrenará en dos partes -el 19 de enero y el 26 de febrero- y el protagonista será el bohemio segundo hijo de la familia, Benedict (Luke Thompson), que se resiste a sentar la cabeza, hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en un baile de máscaras, interpretada por Yerin Ha.

‘La casa de los espíritus’ (Prime Video)

Una de las novelas más conocidas de Isabel Allende, que ya saltó al cine en 1993 con Jeremy Irons y Meryl Streep, llega ahora a la pequeña pantalla con una miniserie de ocho episodios, grabada enteramente en Chole y en la que se ha implicado mucho la autora. Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo encabezan el reparto.

‘Mujeres Imperfectas’ (Apple TV, 18 de marzo)

Basada en la novela homónima de Araminta Hall, este thriller de ocho episodios está protagonizado por Elisabeth Moss; Kerry Washington y Kate Mara y explora un crimen que destroza la vida de tres mujeres unidas por una amistad de décadas. El 18 de marzo llegarán los dos primeros episodios y luego llegará uno cada miércoles hasta el 29 de abril. EFE

