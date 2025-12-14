Marzo: La muerte de Foreman enlutó a América y Argentina celebró su pase al Mundial

Claudia Aguilar Ramírez

Redacción Deportes, 14 dic (EFE).- En marzo de 2025 América lloró la muerte del excampeón mundial de los pesos pesados George Foreman, Argentina celebró su pase anticipado al Mundial de 2026 y México ganó la Liga de Naciones de la Concacaf. Además, en el tercer mes del año LeBron James sumó un nuevo récord con Los Angeles Lakers.

Boxeo: Adiós al último protagonista de la ‘Pelea del Siglo’

El 21 de marzo, ‘Big George’ Foreman, campeón olímpico en 1968 y doble campeón mundial de los pesos pesados, falleció por causas que su familia no reveló.

La rivalidad con Muhammad Ali marcó la exitosa carrera deportiva del nacido en Marshall (Texas), aunque también obtuvo millonarias ganancias tras colgar los guantes e incursionar en el mundillo de los negocios.

Fútbol: Argentina gana los clásicos y está en el Mundial 2026

La victoria en Montevideo por 0-1 sobre Uruguay y la goleada a Brasil por 4-1 enmarcaron la clasificación de Argentina, el día 25, al Mundial de 2026 que acogerán Estados Unidos, México y Canadá y en el que competirán por primera vez 48 selecciones.

La Albiceleste, que no contó en estas jornadas con Lionel Messi, se convirtió en la séptima selección con visado para el Mundial después de los anfitriones, así como Irán, Japón y Nueva Zelanda.

NBA: Lebron James sigue imparable

LeBron James, máximo anotador de la historia de la NBA, alcanzó el 4 de marzo 50.000 puntos entre fase regular y ‘playoffs’. Nueva marca para el cuarentón alero de Los Angeles Lakers que suma 22 temporadas en la NBA.

Dos días después se tornó el tercer jugador de la historia de la NBA con más victorias en temporada regular al superar a Tim Duncan.

Gracias al triunfo en la prórroga del equipo angelino ante los New York Knicks (113-109), LeBron alcanzó su victoria 1.002 y adelantó a Tim Duncan (1.001). Ahora por delante de ‘King James’ solo están Kareem Abdul-Jabbar con 1.074 y Robert Parish con 1.014.

Fútbol: México gana su primera Liga de Naciones de Concacaf

Estados Unidos había ganado las tres ediciones de la Liga de Naciones de la Concacaf en las temporadas (2019-2020), (2022-2023) y (2023-2024). Pero el día 23, México le ganó la final a Panamá por 2-1, con un penalti en los últimos minutos que cambio por gol Raúl Jiménez para completar un doblete que valió el título que acabó con la hegemonía del equipo de las Barras y las Estrellas.

La final, disputada en el SoFi Stadium de Inglewood (California), es el primer triunfo de México en la Liga de Naciones y el primer éxito en la nueva era del entrenador Javier ‘el Vasco’ Aguirre. EFE

