Masayoshi Son descarta los centros de datos espaciales de Elon Musk: «Mejor en la Tierra»

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Tokio, 23 jun (EFE).- El presidente del grupo japonés de telecomunicaciones e inversión SoftBank, Masayoshi Son, rechazó este martes la idea de crear centros de datos en el espacio propuesta por el magnate Elon Musk y SpaceX, su empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA).

«Queremos crear primero una capacidad abrumadora para la construcción de centros de datos en la Tierra, en lugar de en el espacio», dijo Son en la junta general de accionistas de SoftBank, la rama de telefonía móvil del gigante nipón y en la que también forma parte del consejo de administración, preguntado por los planes de Musk.

El presidente y director ejecutivo (CEO) del grupo añadió, citado por el diario económico japonés Nikkei, que la batalla por la IA «se decidirá en la próxima década», mientras que para ver resultados en el espacio hará falta más tiempo.

Considerado uno de los líderes en la inversión de IA a nivel mundial, el grupo Softbank ha invertido miles de millones de euros en OpenAI, el creador de ChatGPT, y cuadriplicó su beneficio neto hasta 5 billones de yenes (unos 27.045 millones de euros) en su ejercicio fiscal de 2025, cerrado el pasado marzo, respecto al periodo anterior.

Entre sus últimos grandes proyectos en industrias de inteligencia artificial, como el sector de los semiconductores y los centros de datos, destaca el anuncio de inversión de 75.000 millones de euros en dos centros en el norte de Francia relacionados con el desarrollo de la IA.

Por su parte, Musk hizo hincapié en sus planes para poner centros de datos en el espacio y crear satélites de IA equipados con placas solares, así como en la necesidad de tener «presencia lunar» para mejorar la computación para la IA, antes de la histórica salida al mercado bursátil de SpaceX el pasado 12 de junio.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, también aseguró hace un mes en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC que considera «muy factible» llevar centros de datos al espacio, pero cree que aún tardará más de lo esperado. EFE

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