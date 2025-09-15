Mascarillas de arcilla, bajo escrutinio en Hong Kong tras detectarse metales pesados

3 minutos

Hong Kong (China), 15 sep (EFE).- Un análisis del Consejo de Consumidores de Hong Kong ha encendido las alarmas en el sector de la cosmética natural al detectar metales pesados en el 93,3 % de 30 mascarillas de arcilla examinadas, mientras al menos dos productos superaron los límites de seguridad establecidos por China continental y Estados Unidos, según un informe publicado este lunes.

El estudio identificó arsénico en 22 marcas y plomo en 28. Chung Chi-yung, presidente del comité de investigación, advirtió que, aunque el contacto breve con la piel implica riesgos mínimos, una exposición prolongada, especialmente en piel irritada o lesionada, podría facilitar la absorción de estas sustancias, con posibles efectos acumulativos en el organismo.

En concreto, las mascarillas de las firmas Apivita Express Beauty y Aromatica Tea Tree Pore Purifying Clay Mask destacaron por exceder los umbrales de seguridad, reportó hoy el rotativo hongkonés South China Morning Post.

La primera registró 7,1 mg/kg de arsénico, superando el límite chino de 2 mg/kg y el estadounidense de 3 mg/kg. Aromatica presentó 3,1 mg/kg de arsénico y 14 mg/kg de plomo, este último por encima del máximo de 10 mg/kg en ambos mercados. Los resultados fueron trasladados al Departamento de Aduanas para su investigación.

El presidente del organismo explicó que la arcilla mineral, pilar de estos tratamientos por sus propiedades purificantes, puede contener impurezas naturales o derivadas de la contaminación ambiental, como aguas subterráneas afectadas por residuos industriales.

Las autoridades aduaneras señalaron que impondrán sanciones, incluyendo multas de hasta 100.000 dólares hongkoneses (10.965 euros, 12.861 dólares estadounidenses) y un año de prisión por primera infracción, si se vulnera la normativa de seguridad.

En su caso, Apivita afirmó que sus formulaciones no incorporan metales pesados como ingredientes activos y cumplen con las regulaciones europeas, que permiten trazas inevitables. Por su parte, Aromatica indicó que el lote analizado, fabricado en 2024, fue retirado y cumplía con los estándares surcoreanos.

El informe también detectó alérgenos de fragancias en 12 productos, con cuatro superando el 0,01 % que exige su declaración en etiquetas, según normas europeas.

Asimismo, la mascarilla Charlotte Tilbury Goddess Skin Clay Mask contenía cinco alérgenos, siendo linalool y limoneno los más comunes, presentes en nueve y seis productos, respectivamente. El Consejo recomendó a personas con piel sensible o propensa a eccemas evitar estas fórmulas.

En cuanto al etiquetado, tres productos omitieron la lista de ingredientes en chino o inglés, uno no especificó fecha de caducidad ni periodo de uso tras apertura, y tres carecían de advertencias. Por ello, el Consejo urgió a las marcas mejorar la transparencia para garantizar elecciones seguras.

El organismo instó a la industria cosmética a optimizar sus procesos y priorizar la seguridad, reforzando el compromiso con una belleza consciente y saludable. EFE

msc/aa/alf