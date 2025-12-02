Massú dice que hay “ilusión y fe de sacar la serie adelante” ante la Serbia de Djokovic

2 minutos

Santiago de Chile, 2 dic (EFE).- El capitán de Chile, Nicolás Massú, aseguró este martes que su país tiene “ilusión y fe de sacar la serie adelante” ante la Serbia de Novak Djokovic por las clasificatorias de la Copa Davis en febrero próximo.

“Vamos a estar preparados para poder enfrentar esa serie de la mejor forma, tenemos mucha ilusión y fe de sacar esta serie adelante”, comunicó Massú a la prensa través de un video.

El equipo chileno será local en el Court del Parque Estadio Nacional en Santiago el 7 y 8 de febrero, y jugarán en una superficie de arcilla, a la cual sus tenistas están habituados.

“Estamos muy contentos de poder jugar con nuestro público, podemos poner las condiciones de juego y todos los detalles”, comentó.

El medallista olímpico no hizo referencia a la posibilidad de que Djokovic, número cuatro del ranking mundial, acuda a Chile con el equipo serbio algo que aún no está descartado.

El tenista de 38 años no jugó con su país las series de Copa Davis este 2025, sin embargo, el capitán de Serbia, Viktor Troicki, dejó la puerta abierta.

“Es demasiado pronto para decir si Novak estará o no en el equipo, tenemos que ver después del Abierto de Australia. Definitivamente con él, seríamos uno de los equipos más fuertes, ya nos ha ayudado muchas veces ganando sus partidos”, declaró en una entrevista a El Mercurio.

Massú consideró que los balcánicos son “un rival muy difícil, con mucha historia, y tienen grandes jugadores que juegan bien en todas las superficies”.

Además, coincidió en que el análisis del desempeño en los próximos torneos será lo que cuente para conformar al equipo para esta serie: “vamos a seguir los resultados de ellos y también la importancia de lo que están haciendo nuestros jugadores sobre todo a principio de año en las giras que le corresponden’.

Para el capitán chileno la clave está en “manejar también el tema de la presión, creo que es una serie muy pareja y va a ganar el juegue mejor ese fin de semana”.

“Es súper importante jugar de local, la verdad que a los jugadores les encanta tener esa energía de la gente, esperamos ese estadio lleno contra Serbia y siempre tratando de entregar lo mejor por nuestro país”, cerró.

Chile jugará esta primera ronda de las clasificatorias, luego de haber derrotado en septiembre pasado a Luxemburgo en el Grupo Mundial I, y si avanza podría enfrentar a España por un cupo en el Final 8 de la Copa Davis. EFE

mjr/laa