Massachusetts reconoce el primer sindicato de conductores de Uber y Lyft en EE.UU.

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Washington, 26 may (EFE).- Conductores de las plataformas Uber y Lyft en el estado de Massachusetts han logrado este martes la creación y reconocimiento oficial del primer sindicato de trabajadores de transporte por aplicación en Estados Unidos, en un hecho considerado histórico para la organización laboral en la economía digital.

El nuevo gremio, denominado App Drives Union (ADU), fue certificado por el Departamento de Relaciones Laborales de Massachusetts y representará a cerca de 70.000 conductores que operan en el estado como contratistas independientes, de acuerdo con reportes de medios locales.

La medida se produce tras un marco legal aprobado por votación en 2024 que permitió, por primera vez en el país, que los conductores de plataformas digitales puedan organizarse colectivamente sin ser considerados empleados tradicionales.

El sindicato contará ahora con la capacidad de negociar condiciones de pago, horarios y mecanismos de protección frente a desactivaciones de cuentas.

la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, calificó el hecho como un «momento histórico» para los trabajadores de la economía de plataformas, mientras organizaciones laborales como SEIU destacaron que se trata de un modelo que podría replicarse en otros estados.

Las empresas Uber y Lyft han señalado que participarán en el proceso de negociación bajo el nuevo esquema, aunque mantienen su postura de que los conductores continúan siendo contratistas independientes. EFE

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