Mastantuono, titular en Argentina frente a Venezuela, que vuelve a apostar todo por Rondón

Buenos Aires, 4 sep (EFE).- Franco Mastantuono, reciente fichaje del Real Madrid, será titular este jueves en el partido de Argentina en la penúltima jornada de las eliminatorias para el Mundial 2026 contra Venezuela, que apostará en su línea delantera por el incombustible Salomón Rondón.

Mastantuono, que ya había sido convocado por el entrenador Lionel Scaloni para la anterior doble fecha de las eliminatorias y había ingresado desde el banquillo, tendrá hoy su primer partido como titular y compartirá el campo con Messi en un partido histórico.

Con Argentina ya clasificada desde hace meses para la próxima copa del mundo, el encuentro de este jueves se presenta como una nueva oportunidad para dar más minutos a otros jóvenes.

Mastantuono, que el 14 de agosto cumplió 18 años, volverá así al campo del Estadio Monumental, donde su desempeño con River Plate le valió el fichaje por el Real Madrid.

El joven atacante compartirá el rol de creador junto a Messi y Thiago Almada, con Julián Álvarez unos metros por delante.

El centro del campo estará ocupado por Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, mientras que Alexis Mac Allister, que sufrió problemas con su vuelo a Argentina desde Europa, estará en el banquillo.

El portero será Emiliano ‘Dibu’ Martínez y la defensa será la misma que hace años, con Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Cristian Romero y Nicolás Otamendi, que logró recuperarse de una molestia muscular.

La selección de Venezuela, que necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación directa o al menos aferrarse a su actual lugar en la repesca, estará liderada en el ataque por el experimentado Salomón Rondón, máximo goleador en la historia de la Vinotinto con 47, y quien cumplirán 37 años este 16 de septiembre.

Junto a ‘Salo’ ocuparán posiciones de ataque Jéfferson Savarino y Eduard Bello.

El entrenador Fernando Batista optó por alinear a otro experimentado para el duelo ante la Albiceleste con la inclusión de Tomás Rincón, mediocampista de 37 años del Santos brasileño.

A ellos se sumarán Agustín Romo, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro y Cristian Cásseres. EFE

