Matías Almeyda dice que la liga mexicana debe hacer debutar chicos más jóvenes para crecer

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Monterrey (México), 24 jul (EFE).- El argentino Matías Almeyda, entrenador del Monterrey mexicano, aseveró este viernes que para que el fútbol de este país crezca debe debutar a jugadores más jóvenes.

“El fútbol mexicano debe mejorar en la edad que debutan los jugadores. Están debutando muy grandes y hay que acortar ese margen de debut. Necesitamos una liga que debute chicos de 17 y de 18 años, darles confianza”, aseguró el timonel.

Almeyda, quien llegó a Rayados para este Apertura 2026, habló en conferencia de prensa del proyecto que encabeza, el cual debe estar sustentado en los jóvenes del equipo.

“Quiero hacerlo aquí. Si yo tengo un plantel de muchos jóvenes, en lugar de traer defensores u otras posiciones debemos obtener resultados. Los chicos que tenemos van a tener que jugar alguna vez, vamos a darles posibilidad y dependerá de ellos. Hay que reforzarse, sí, pero no llenar, porque talento hay”, explicó.

El estratega, quien en México antes dirigió al Guadalajara, único club que sólo juega con jugadores nacionales, recogió los frutos de esa confianza con un título de liga y uno de la Liga de Campeones de Concacaf al frente de Chivas, algo que quiere implementar en el Monterrey.

“No voy a traer jugadores por traer, si se trae a un jugador no hay que equivocarse. En todos los lugares en los que he estado trato de cuidar la economía como si fuera mía; no voy a pedir por pedir”, puntualizó.

El sudamericano señaló que esa fue la razón de firmar por un par de años con este equipo.

“Soy alguien que cree en los procesos. Me trajeron para estar dos años y en dos años este equipo se tiene que convertir en lo que pretendo y en lo que quieren los directivos”, anotó.

Almeyda insistió en que la confianza en los jóvenes es algo que no abunda en el fútbol mexicano por lo que él aportará desde su equipo para cambiar esa situación.

“Pienso a largo plazo porque creo que hay jugadores jóvenes que pueden sobresalir. No quiero cometer el error que se comete constantemente de hundir a los chicos, tengo jóvenes que debo sacar, ese es el reto sacar gente surgida en el club y para eso necesito tiempo”, concluyó.

En la segunda jornada del Apertura el Monterrey visitará al Necaxa el próximo domingo. EFE

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