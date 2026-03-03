Matías Ferreira, el «último bastión» español en la ruta hacia Eurovisión vía San Marino

Roma, 3 mar (EFE).- El cantante hispano-uruguayo Matías Ferreira se ha convertido en el último aspirante español que competirá en la semifinal de este miércoles para representar a San Marino en Eurovisión, en una edición marcada por la retirada de España del certamen.

De las 23 candidaturas españolas que lograron superar las fases preliminares solo queda Ferreira, uruguayo de nacimiento y con nacionalidad española.

«No imaginaba que sería el único», reconoce en una entrevista con EFE desde San Marino, donde ultima los ensayos para una semifinal donde concurren 20 artistas y de la que solo cinco saldrán con el billete a la final del sábado.

De Uruguay a San Marino

Ferreira (Las Piedras, Uruguay, 1993) inició su trayectoria con nueve años en el Teatro de Verano de Montevideo, pese a no proceder de una familia de artistas.

Según relata, llegó a «escaparse de casa» para acudir a audiciones mientras sus padres creían que estaba haciendo los deberes.

Tras trabajar en producciones de teatro musical y televisión en Uruguay y Argentina, dio el salto a México, donde participó en varias telenovelas de Televisa.

Fue allí donde debutó como solista en un escenario de grandes dimensiones, actuando como telonero del grupo Reik ante 15.000 personas en el Estadio Banorte (Ciudad de México).

Sin embargo, su carrera sufrió un parón tras un conflicto contractual que le hizo perder los derechos de sus canciones.

«Fue una etapa muy dura; me alejé de todo porque sentí que no podía confiar en nadie», explica el cantante, quien asegura que la terapia fue clave para entender que su lugar «era el escenario».

‘Paura’, un mensaje contra el miedo

Esa resiliencia es el eje de ‘Paura’ (miedo, en italiano), el tema con el que compite en el San Marino Song Contest.

Aunque el título es un guiño al país que lo acoge, la canción es mayoritariamente en español e invita a «romper con los miedos» y reivindicar la autenticidad.

Ferreira admite que compuso el tema pensando específicamente en Eurovisión, tras intentar sin éxito presentarse al Benidorm Fest.

Ante la falta de respuesta, decidió probar suerte en la pequeña república del monte Titano, que en los últimos años se ha convertido en un «trampolín» para artistas extranjeros, como ya hicieron los españoles Megara en 2024.

Para el artista, la conexión con San Marino es también emocional debido a su origen uruguayo: «Vengo de un país pequeño entre gigantes como Argentina y Brasil, por eso me identifico con San Marino, que a veces pasa desapercibido», apunta.

Eurovisión, escaparate para artistas emergentes

Si finalmente logra el billete a la final del 7 de marzo y, eventualmente, al festival europeo, se ve representando «tres banderas»: Uruguay, España y San Marino.

Ante la retirada de España y de otros cuatro países de la edición de Viena 2026, el cantante se muestra respetuoso con la decisión institucional, que califica de «valiente», pero defiende la neutralidad del arte.

Para Ferreira, Eurovisión sigue siendo una plataforma vital para los artistas emergentes y una oportunidad para lanzar un mensaje de «paz y unión» en un contexto internacional convulso.

«Este año España no va al festival y siento que muchos ‘eurofans’ han depositado en mí una pequeña ilusión por ver a alguien de su país en ese escenario», concluye. EFE

