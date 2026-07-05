Matías Galarza: «Hace mucho Paraguay no estaba en lo alto»

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Filadelfia (EE.UU.), 4 jul (EFE).- El mediocampista Matías Galarza destacó, tras la eliminación este sábado de Paraguay a manos de Francia, que hacía mucho tiempo que la Albirroja «no estaba en lo alto», aunque definió sus sensaciones como «amargas».

«Hace mucho Paraguay no estaba en lo alto, lo demostramos en cada partido. Es difícil poder transmitir lo que sentimos, nos vamos con una sensación amarga, pudimos haber pasado un poco más», afirmó el jugador de River Plate en declaraciones en la zona mixta.

Galarza respondió a las críticas de Francia por la dureza de Paraguay, recordando que a los ‘Bleus’ les pitaron más de diez faltas en los 90 minutos.

«Ellos sabían de las capacidades individuales que nosotros tenemos, cada uno jugó el juego que vino a jugar y lastimosamente el fútbol se define en detalles. Si no fuera por el penal, capaz seguíamos en cancha», afirmó.

Francia se impuso a Paraguay por 0-1 gracias a un gol de penalti en el segundo tiempo convertido por Kylian Mbappé. EFE

at/car