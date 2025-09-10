Matías Galarza: «Me tocó hacer el gol, pero fue un sacrificio de todo el grupo»

2 minutos

Asunción, 10 sep (EFE).- El mediocampista de la selección de fútbol de Paraguay Matías Galarza destacó este miércoles que el gol que marcó en la víspera ante Perú (0-1) y selló la primera victoria en su historia de la Albirroja en Lima fue el resultado del sacrificio de todo el equipo, que cerró así la última jornada de las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026.

«Me tocó hacer el gol, pero fue un sacrificio de todo el grupo», sostuvo Galarza ante los periodistas en el aeropuerto Silvio Pettirossi, de la ciudad de Luque, vecina de Asunción, al retorno del equipo desde la capital peruana.

El centrocampista marcó en el minuto 78 el tanto que permitió al seleccionado guaraní, dirigido por el entrenador argentino Gustavo Alfaro, terminar las eliminatorias suramericanas con 28 puntos, los mismos que tienen Colombia, Uruguay y Brasil, aunque en la sexta posición por diferencia de gol.

«Fue un gol muy importante. La verdad, muy feliz. El grupo se merecía», agregó el jugador, para quien se pudo «cortar esa racha que hace tiempo no se podía».

El jugador, que fue recibido junto a sus compañeros por numerosos hinchas en la terminal aérea, señaló que, por diferencia de gol, Paraguay no acabó en el tercer lugar de la tabla, liderada por Argentina, con 38 puntos, y escoltada por Ecuador, con 29 enteros.

Además, pidió que los paraguayos que disfruten la clasificación y la victoria, al indicar que «esto recién empieza», ya que la Albirroja irá a competir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre junio y julio del siguiente año.EFE

ja/lb/jpd