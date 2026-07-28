Matan a tiros a un director provincial del Gobierno talibán en Afganistán

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Kabul, 28 jul (EFE).- El director de Información y Cultura del Gobierno talibán en la provincia de Badakhshan, Zabihullah Amiri, murió este martes después de que hombres armados abrieran fuego contra el vehículo en el que viajaba hacia su lugar de trabajo, informaron las autoridades.

El portavoz de la Policía de Badakhshan, Ihsanullah Kamgar, explicó a EFE que el ataque ocurrió en la carretera entre Baharak y Faizabad, la capital provincial, y que los escoltas de Amiri abatieron a uno de los agresores, mientras que el segundo fue detenido posteriormente.

Se trata del tercer asesinato de un funcionario talibán de tan alto rango en esta provincia, fronteriza con Pakistán, China y Tayikistán, desde el regreso del grupo al poder en Afganistán en agosto de 2021. EFE

lk-igr/mtv