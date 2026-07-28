Matan a tiros a un director provincial del Gobierno talibán en Afganistán

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Kabul, 28 jul (EFE).- El director de Información y Cultura del Gobierno talibán en la provincia de Badakhshan, Zabihullah Amiri, murió este martes después de que hombres armados abrieran fuego contra el vehículo en el que viajaba hacia su lugar de trabajo, informaron las autoridades.

El portavoz de la Policía de Badakhshan, Ihsanullah Kamgar, explicó a EFE que el ataque ocurrió en la carretera entre Baharak y Faizabad, la capital provincial, y que los escoltas de Amiri abatieron a uno de los agresores, mientras que el segundo fue detenido posteriormente.

El Ministerio de Información y Cultura confirmó la muerte del funcionario en un comunicado y señaló que las autoridades han abierto una investigación para esclarecer el ataque, que hasta el momento no ha sido reivindicado por ningún grupo.

Aunque los ataques selectivos contra responsables talibanes han sido poco frecuentes desde el regreso del grupo al poder, en agosto de 2021, varios funcionarios de alto rango han muerto en atentados durante este periodo.

Entre ellos figura el ministro de Refugiados y Repatriación, Khalil Haqqani, muerto en diciembre de 2024 en un atentado suicida reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico en el interior de la sede del ministerio en Kabul.

Haqqani, tío del ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, fue el primer miembro del gabinete talibán muerto en un atentado desde la toma del poder y una de las figuras de mayor rango asesinadas durante el actual Gobierno.

También murieron el gobernador de la provincia septentrional de Balkh, Daud Muzammil, en un atentado suicida cometido en su despacho en marzo de 2023, y el vicegobernador de Badakhshan, Nisar Ahmad Ahmadi, en la explosión de un coche bomba tres meses después.

El Estado Islámico reivindicó ambos ataques, así como un atentado posterior contra un acto en memoria de Ahmadi, que causó al menos trece muertos.

Badakhshan, situada en el noreste de Afganistán y fronteriza con Tayikistán, China y Pakistán, ha sido escenario de varios ataques de la rama regional del Estado Islámico desde la llegada de los talibanes al poder.

Antes de agosto de 2021, los asesinatos selectivos de funcionarios, jueces, periodistas y activistas eran habituales en Afganistán. El Gobierno de la entonces república atribuía muchos de esos ataques a los talibanes, que generalmente rechazaban las acusaciones. EFE

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