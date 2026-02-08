Matan a tiros en Sudáfrica a un aliado de un gran crítico con el presidente de Zimbabue

Harare, 8 feb (EFE).- Kudzai Saruwaka, aliado del difunto Blessed Geza, veterano de la guerra de la independencia de Zimbabue y exdirigente del partido gobernante convertido después en gran crítico del presidente, Emmerson Mnangagwa, fue asesinado a tiros por desconocidos en Sudáfrica, confirmó este domingo a EFE su familia.

«Recibimos hoy un mensaje desde Sudáfrica informando de que Kudzai fue asesinado a tiros ayer por la tarde en Johannesburgo mientras trabajaba como camionero», declaró a EFE su hermano, Trevor Saruwaka, diputado por el partido opositor Coalición Ciudadana para el Cambio (CCC) entre 2008 y 2023.

«Su camión fue bloqueado en la carretera por otro camión y hombres armados desconocidos abrieron fuego contra él. Murió en el acto debido a las heridas de bala. Los hombres armados huyeron del lugar. Sospechamos que se trató de un asesinato político, ya que colaboraba estrechamente con el difunto Geza», subrayó.

Su hermano, de 43 años, huyó de Zimbabue el año pasado, tras una manifestación antigubernamental convocada por Geza en marzo, y solicitó asilo político en Sudáfrica, ya que era un activista buscado por la Policía zimbabuense, aseguró.

«Estamos organizando el traslado de su cuerpo a Zimbabue para su entierro en la fecha que anuncie la familia, añadió el exdiputado.

El activista fue tiroteado después de que Geza, de 73 años, falleciera este viernes en un hospital de Sudáfrica.

El deceso se conoció mientras se espera el inicio del juicio de 95 activistas detenidos el pasado marzo cuando respondieron a la convocatoria de Geza para protestar contra las intenciones de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) de ampliar el mandato de Mnangagwa hasta 2030.

Geza acusaba a Manangagwa de corrupción y nepotismo, y pedía su destitución alegando que sufre de demencia y no está en condiciones de liderar el país.

Las protestas de marzo tuvieron escaso seguimiento por el fuerte despliegue de la Policía, que las reprimió con dureza y detuvo a 98 manifestantes -90 hombres y 8 mujeres-, si bien una mujer fue ya condenada y otras dos absueltas en otro proceso judicial separado.

Geza, prófugo y buscado por la Policía por incitar a la violencia y socavar la autoridad del presidente, tenía vínculos con una facción de la ZANU-PF alineada con el vicepresidente de Zimbabue, Constantino Chiwenga, considerado como posible sucesor de Mnangagwa.

El intento de extender el mandato del presidente ha reavivado la pugna interna entre las facciones de la formación leales a Mnangagwa y las de Chiwenga, quien encabezó el golpe militar de 2017 que derrocó al fallecido expresidente Robert Mugabe y llevó a Mnangagwa al Gobierno.

El actual mandatario, de 83 años, fue elegido en las elecciones de 2018 y reelegido en los comicios de 2023, cuyos resultados cuestionó la oposición.

Mnangagwa debería completar en 2028 su segundo y último mandato permitido por la Constitución, pero la ZANU-PF aprobó el pasado octubre una polémica resolución para enmendar la carta magna que podría extender su mandato dos años. EFE

