Matan a un juez en un tribunal de Tirana, en Albania

Un juez de la corte de apelaciones de Tirana fue asesinado el lunes en plena sala de audiencia por un hombre que comparecía ante él por un conflicto de derecho de propiedad, anunció la policía albanesa.

Astrit Kalaja estaba a punto de presidir la audiencia cuando este hombre sacó un arma y le disparó.

«Transportado de urgencia al hospital, el juez murió a causa de sus heridas en el camino», precisó la policía en su comunicado.

Un padre y su hijo, que participaban en el proceso, también fueron impactados y llevados de urgencia al hospital, pero sus días no están en peligro.

«Este hecho trágico es el argumento más  incontestable para apoyar el endurecimiento significativo del Código penal en la sanción por porte de armas no autorizado», dijo el Primer ministro Edi Rama en X al presentar sus condolencias fraternas a la familia de Astrit Kalaja.

El porte ilegal de armas de fuego es pasible de una pena máxima de 3 años de cárcel, según la ley albanesa.

El presidente, Bajram Begaj, también condenó en un comunicado el ataque contra el juez, «un atentado terrible contra todo el sistema de la justicia».

