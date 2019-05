NZZ am Sonntag/Keystone-SDA/jdp

El NZZ am Sonntag escribe que impedir la entrega de material a potencias nucleares occidentales es una medida muy inusual. Según el periódico, no hay casos comparables en la historia de las exportaciones suizas.

Según el dominical NZZ am SonntagEnlace externo , el año pasado se prohibió en dos ocasiones la exportación de maquinaria sospechosa a Estados Unidos. “Había razones para pensar que los artículos iban a ser utilizados para desarrollar armas nucleares”, declaró Livia Willi, la portavoz de la Secretaría de Estado de Economía (Seco), al periódico.

Suiza impide exportación de material para armas nucleares 27 de mayo de 2019 - 10:28 Las autoridades federales han aunado esfuerzos para evitar la venta de maquinaria fabricada en Suiza que pueda ser utilizada para desarrollar armas nucleares. Las últimas intervenciones afectan a ventas directas a Estados Unidos y Francia. Según el dominical NZZ am Sonntag, el año pasado se prohibió en dos ocasiones la exportación de maquinaria sospechosa a Estados Unidos. “Había razones para pensar que los artículos iban a ser utilizados para desarrollar armas nucleares”, declaró Livia Willi, la portavoz de la Secretaría de Estado de Economía (Seco), al periódico. En los últimos seis meses, varias compañías helvéticas han recibido pedidos de marcadores láser destinados a Estados Unidos por un valor total de casi 250 000 francos suizos. Hubo otros casos análogos, por ejemplo, en octubre de 2017, cuando las autoridades suizas intervinieron para suspender la exportación de husillos a Francia. El NZZ am Sonntag escribe que impedir la entrega de material a potencias nucleares occidentales es una medida muy inusual. Según el periódico, no hay casos comparables en la historia de las exportaciones suizas. Las decisiones se tomaron con base en la Ley federal sobre el control de bienes utilizables con fines civiles y militares y la ordenanza análoga, que prohíbe explícitamente la exportación de material que pueda servir para construir armas de destrucción masiva. El problema es que muchos de los materiales pueden ser utilizados con fines civiles y militares. El atractivo de Suiza En una entrevista, el director del servicio de inteligencia suizo, Jean-Philippe Gaudin, explicó por qué crece el interés de los países en la tecnología suiza. “Suiza tiene una industria tecnológica de vanguardia y muchas empresas altamente especializadas”, dijo. “Estas empresas son muy interesantes para naciones con armas nucleares y otras armas de destrucción masiva”. Un informe federal sobre los riesgos de seguridad publicado el pasado viernes revela que la tecnología suiza se adquiere a veces a través de terceros.